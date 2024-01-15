Візит Зеленського до Швейцарії, ЗСУ знищили два російські літаки: головне за 15 січня

Верховна Рада найближчим часом розгляне відредагований законопроєкт про мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії, Повітряні сили ЗСУ уразили два російські літаки над Азовським морем, Верховна Рада найближчим часом розгляне відредагований законопроєкт про мобілізацію. «Главком» склав добірку новин 15 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Зеленський прибув до Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Глава держави провів зустріч із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд. Попереду низка двосторонніх зустрічей, зокрема участь у Давоському форумі.

Зеленський держави подякував за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. «Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення.

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Повітряні сили уразили два російські літаки

Українські військові уразили два російські літаки над Азовським морем. Російський розвідувальний літак А-50 збили, а ворожий Іл-22М зазнав пошкоджень. Літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 та ІЛ-22М перебували над акваторією Азовського моря.

Також головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив, що воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак та повітряний пункт управління противника Іл-22.

Відомо, що речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков промовчав у відповідь на повідомлення про те, що Росія втратила два військові літаки над Азовським морем. За словами речника Кремля, у нього інформації про це немає, звертатися слід до міноборони країни-агресорки.

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Мобілізація: стало відомо, коли уряд внесе до Ради законопроект

Кабінет міністрів збирається внести відредагований законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради вже протягом кількох тижнів. Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Вона наголосила, що нова редакція законопроекту має пройти певний шлях узгодження в уряді і буде в Раді вже найближчим часом. «Ми б хотіли, щоб це були дні, але ми розуміємо, що це буде швидше за все кілька тижнів», – відповіла вона. Заступниця міністра оборони також додала, що початок реалізації норм законопроєкту також очікується упродовж тижнів чи місяця.

Румунські фермери заблокували рух вантажівок через два пункти пропуску

Румунські фермери знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Сірет», також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».

За даними ДПСУ, блокування руху вантажівок у напрямку «Сірета» фермери поновили близько 12:00 понеділка, 15 січня.

Наголошується, що заблокований рух лише вантажних автомобілів. Оформлення інших видів транспорту, а також пішоходів в обох пунктах пропуску здійснюється встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

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Канада слідом за Британією підготувала безпекову угоду з Україною: деталі

Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українка влада вже отримала проєкт відповідної угоди. У Канаді вважають, що це має бути угода про «безпекові запевнення – security assurances».