Молдова приєднається до міжнародного реєстру збитків від агресії РФ

На саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією РФ

У заяві парламенту йдеться, що неприєднання Молдови до угоди «негативно впливає на образ і зовнішню політику країни»

Парламент Молдови на засіданні 28 грудня у другому читанні проголосував за приєднання країни до розширеної часткової угоди про створення реєстру збитків, яких Україні завдала Росія. Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

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У заяві парламенту йдеться, що неприєднання Молдови до угоди «негативно впливає на образ і зовнішню політику країни».

«Наша мета – зробити внесок у проведення розслідувань злочинів проти людяності та задокументувати їх», – заявили в Кишиневі.

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Зазначимо, що зараз Молдова є асоційованим членом реєстру збитків. Щоб стати повноправним учасником, Молдова повинна буде заплатити щорічний внесок у розмірі від 25 до 30 тис. євро.

Нагадаємо, 17 травня на саміті Ради Європи у Рейк’явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією РФ.

Реєстр збитків створюється як платформа для міжурядової співпраці, яка діє в інституційних рамках Ради Європи. Реєстр є юридичною особою відповідно до національного законодавства Королівства Нідерландів і України та розташований фізично в Нідерландах.

До слова, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.