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ISW розкрив, як РФ намагається використати невизнане Придністров'я проти Молдови

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW розкрив, як РФ намагається використати невизнане Придністров'я проти Молдови
фото з відкритих джерел

Росія готує інформаційне підґрунтя для дестабілізації ситуації в Молдові

Російська Федерація намагається використовувати територію невизнаного Придністров'я для дестабілізації ситуації у Молдові та готує інформаційний ґрунт для виправдання російської ескалації в регіоні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно зі звітом, наприкінці минулого року влада Молдови звинуватила російських миротворців у Придністров'ї в численних порушеннях, зокрема неналежному використанні безпілотників під час навчань, що викликало інформаційну атаку з боку прокремлівського військового блогера.

Представники молдовської делегації в Об'єднаній контрольній комісії (ОКК) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на засіданні 18 січня вимагали від Комісії розпочати розслідування щодо дій російських миротворців, зокрема через використання стрілецької зброї, безпілотників та імітаційної зброї під час навчань. Ці дії, як стверджується, були спрямовані на відсічення можливої диверсійної атаки на позиції миротворчої застави в молдовській зоні безпеки 22 грудня 2023 року.

Офіційний Кишинів заявив, що присутність і використання російськими миротворчими силами цієї зброї у зоні безпеки порушує протоколи ОКК та що російські миротворчі сили не розкрили належним чином деякі з цих озброєнь і безпілотників, що входять до їхнього арсеналу.

Як зазначає ISW, у відповідь відомий прокремлівський російський блогер 21 січня заявив, що влада Молдови посилює тиск на самопроголошену Придністровську Молдавську Республіку, закликаючи до виведення російських миротворців та чинячи економічний тиск на квазіутворення.

Блогер стверджував, що молдовський уряд наклав «подвійні» мита на придністровський бізнес, які становлять приблизно 16 млн доларів протягом невизначеного періоду часу, що призведе до зростання вартості життя у Придністров'ї. Нещодавні зміни до Митного кодексу Молдови вимагають від придністровських підприємств сплачувати ввізні мита молдовському уряду, тоді як раніше підприємства «республіки» сплачували мита лише Тирасполю.

Військовий блогер стверджував, що цей тиск підтримує «силову реінтеграцію» Придністров'я до складу Молдови та що Росія повинна готуватися до подальшої ескалації, нагадуючи нещодавні звинувачення з боку «президента» Республіки Вадима Красносельського.

«Заяви пов'язаного з Кремлем російського «воєнкора» і звинувачення Красносельського, ймовірно, є частиною інформаційної операції, спрямованої на дестабілізацію Молдови, яка межує з членом НАТО Румунією та виправдання будь-якої майбутньої російської ескалації в регіоні», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, 10 січня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови у РФ та висловило йому низку «рішучих протестів» і «занепокоєнь». 

Посла Молдови Ліліана Дарія викликали до МЗС через «недружні дії», якими РФ вважає переслідування російських та російськомовних ЗМІ, дискримінацію громадян РФ, які в'їжджають до Молдови та агресивні заяви антиросійського характеру.

До слова, президентка Молдови пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним. 

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Теги: росія експорт Молдова бізнес Румунія розслідування Україна влада блогер

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