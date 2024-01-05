Запізнилася і втратила посаду в оборонному комітеті. Безугла шокована «підступністю» колег

Нардепка вважає, що рішення щодо неї було ухвалене максимально підступно

Мар'яна Безугла: «Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди»

Нардепка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла емоційно відреагувала на рішення про намір свої колег відкликати її з посади заступниці голови Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки та відмовилася визнавати його легітимність. Свої думки Безугла виклала у Facebook.

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«Отже, щодо мого начебто «відкликання» з посади заступниці Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки:

Рішення згідно Закону може бути прийняте тільки в залі.

Це лише рекомендація від Комітету.

Зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували».

Безугла також наголосила ,що не збирається уступати і йти із посади. «Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди», – написала нардепка.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Як повідомлялося, останнім часом Безугла часто критикує головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, вона звинуватила Залужного у відсутності плану військових дій на 2024 рік і в некомпетентності та висловилася за його відставку.