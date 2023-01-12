Глава МЗС Росії Лавров їде в Білорусь: названо причину

За словами Захарової, на засіданні буде розглянуто втілення спільної зовнішньополітичної програми Мінська й Москви

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 19 січня приїде в Мінськ для участі в щорічному спільному засіданні колегій зовнішньополітичних відомств Білорусі та РФ. Про це в четвер повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає БЕЛТА.

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За словами Захарової, на засіданні буде розглянуто втілення спільної зовнішньополітичної програми Мінська й Москви як «держав-учасниць Договору про створення Союзної держави» на 2022-2023 роки.

«Також буде порушено питання співробітництва у сфері зовнішньополітичного планування, координації дій щодо ЄС, НАТО, Ради Європи, спільної роботи в ОБСЄ, взаємодії на багатосторонніх майданчиках у сфері контролю над озброєннями та протидії лінії Заходу на політизацію міжнародних економічних і правозахисних організацій», – поінформувала вона.

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За словами Захарової, за підсумками засідання заплановане підписання постанови й плану міжвідомчих консультацій на 2023 рік.

Відзначимо, супутник зафіксував ЗРК «С-300/400», ЗРПК «Панцир» та іншу техніку на білоруському військовому аеродромі «Зябрівка» в Гомельській області, недалеко від кордону з Україною.

Нагадаємо, 11 січня з Білорусі до Росії вирушив черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими. Вони, ймовірно, попрямували до Луганської області.

Раніше британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.

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Нагадаємо, 7 січня до Білорусі прибув черговий ешелон, котрий міг доставити близько 800 російських військових.

При цьому, за даними моніторингу, в період 5-6 січня на територію Білорусі прибуло чотири ешелони російських військ з технікою та особовим складом.

Генштаб інформував, що значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до республіки Білорусь із Російської Федерації, знята із довготривалого зберігання та потребує обслуговування.