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Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава МЗС Ізраїлю поговорив із Лавровим. Український посол відреагував
Євген Корнійчук розкритикував діалог урядовців та звернув увагу на непрозору політику Ізраїлю щодо війни
фото з відкритих джерел

Ізраїль ніяк не засуджує масовані удари по критичній інфраструктурі України

Розмова ізраїльського міністра закордонних справ Елі Коена з російським колегою Сергієм Лавровим свідчить про зміну політики країни, особливо на тлі того, що ізраїльські дипломати не говорили з Лавровим з початку війни. Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає The Times of Israel.

Корнійчук розкритикував діалог урядовців та звернув увагу на непрозору політику Ізраїлю щодо війни, оскільки країна ніяк не засуджує масовані удари по критичній інфраструктурі України.

«Ізраїль унікальний з точки зору наших партнерів. Він мовчить», – зазначив Корнійчук.

За даними джерела The Times of Israel в дипломатичних колах, Коен передав Лаврову послання від державного секретаря США Ентоні Блінкена стосовно того, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий виступити посередником, якщо одна зі сторін попросить його про це.

Раніше повідомлялося, що Елі Коен відмовився коментувати запит України на оборонну зброю від Ізраїлю. До того ж він заявив про зміну підходу щодо війни, яку розпочала країна-агресорка РФ. Він також заявив про намір поговорити з Сергієм Лавровим.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву Коена про намір поговорити з Сергієм Лавровим. – «Я сподіваюся, містер Коен розуміє, що коли він розмовляє з російським Лавровим, він розмовляє з представником військового злочинного режиму».

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Теги: Сергій Лавров Ізраїль росія війна окупанти Україна

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