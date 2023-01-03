Глава МЗС Ізраїлю розповів, про що говорив із Лавровим

Елі Коен заявив про зміну підходу щодо війни в України

Міністри обговорили питання двосторонніх відносин

Очільник міністерства закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Сторони обговорили питання двосторонніх відносин, передають росЗМІ.

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«Міністри обговорили низку питань двосторонніх відносин, а також теми регіонального характеру», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Елі Коен відмовився коментувати запит України на оборонну зброю від Ізраїлю. До того ж він заявив про зміну підходу щодо війни, яку розпочала країна-агресорка РФ. Він також заявив про намір поговорити з Сергієм Лавровим.

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем прокоментував заяву Коена про намір поговорити з Сергієм Лавровим. – «Я сподіваюся, містер Коен розуміє, що коли він розмовляє з російським Лавровим, він розмовляє з представником військового злочинного режиму».

Нагадаємо, напередодні Ізраїль передав генератори для однієї з областей України.

Також президент України Зеленський особисто привітав Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду прем’єр-міністра Ізраїлю – вони обговорили реалізацію української формули миру.