Орбан: Я висловлюю свою солідарність з угорською громадою Закарпаття та з усім українським народом

Угорщина висловила солідарність з Україною після російської повітряної атаки на Закарпаття, що сталася 17 листопада. Про це пише «Главком».

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила про підтримку угорської громади регіону та всього українського народу, який уже майже п’ять років потерпає від повномасштабної агресії РФ.

За словами очільниці угорського зовнішньополітичного відомства, українська протиповітряна оборона збила кілька ворожих дронів, проте в області зафіксовано й численні влучання безпілотників. Вона зауважила, що це вже не перший повітряний удар по Закарпаттю і, ймовірно, не останній, адже на тлі посилення російських атак на цивільне населення варто очікувати нових обстрілів регіону, який раніше залишався відносно захищеним завдяки своєму географічному розташуванню.

Підсумовуючи, Аніта Орбан наголосила, що підтримує як угорську громаду Закарпаття, так і всіх українців, які майже п’ять років щодня стикаються з жахами війни та докладають надзвичайних зусиль, щоб просто пережити повсякденне життя.

Нагадаємо, 17 листопада російські безпілотники атакували Закарпатську область. За повідомленнями місцевої влади, один із дронів влучив на територію промислового об'єкта в Мукачеві. Також повідомлялося про повітряну загрозу в районі Ужгорода.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про призупинення залізничного сполучення між Угорщиною та Україною 17 і 18 листопада після російської атаки на Закарпаття. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 м від залізничного вокзалу Мукачева.