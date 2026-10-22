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Ігор Петренко Політолог

Перемир’я зараз чи переговори в листопаді: чому Україна та Росія по-різному бачать мир

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Зеленський пропонує зупинити вогонь, Путін відкладає розмову

Вчора Зеленський сказав Fox News: заморожуємо фронт, прямо зараз. Того ж дня Кремль відповів: поговоримо в листопаді. На перший погляд, обидва про одне. Ні.

Для України зупинка вогню – це початок. Зеленський так і пояснив: заморозити і зупинити – це мінімум, а потім Київ іде до Трампа і європейців по гарантії безпеки. Спершу тиша, потім папери. Готовність зупинитися по лінії фронту він озвучував і влітку, тож ніякого «різкого повороту», про який пишуть у стрічці, тут немає. І 75% території, які вже приписують Зеленському, це цифра із запитання ведучого. Він її не повторив.

Для Росії зупинка вогню – це кінець. Путін з Віткоффом говорили майже 3 години, і за підсумком Ушаков сказав дві речі. Перша: корисного в пропозиціях Києва і Європи «не так уж и много». Друга: Росія готова до тристоронніх переговорів у десятих числах листопада, тема – система безпеки Росії і України після закінчення конфлікту. Зверніть увагу на порядок слів: спершу Росії, потім України, і все це «після закінчення», а не зараз. Про припинення вогню Ушаков не сказав нічого, бо для Москви вогонь припиняється тоді, коли підписано те, чого вона хоче, а не раніше.

Чому документ із гарантіями для України Кремлю «не корисний», теж зрозуміло. Він про те, як захистити Україну від Росії. Москва хоче говорити про інше: як обмежити Україну, щоб захистити Росію. Це і є «система безпеки Росії» в устах Ушакова. Чого ми не знаємо, це що саме в документі він таки визнав корисним, і від цього залежить, про що взагалі говоритимуть у листопаді.

А три тижні до листопада Росія проведе так само, як і попередні: Зеленський напередодні сказав, що Москва відмовилась припиняти удари по енергетиці. Пауза в переговорах і пауза у війні – різні речі, і Кремль саме так їх і розводить.

Що з цього Україні. Не чекати від листопада припинення вогню: Росія їде туди говорити про умови, а не про тишу. Українська позиція вже сформульована і сказана на американському телебаченні: спершу стоп, потім усе інше. Головне завдання тепер – не дати, щоб у Вашингтоні цей порядок переставили.

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Теги: росія путін Україна фронт переговори війна Володимир Зеленський

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Ігор Петренко

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