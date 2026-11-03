Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту
В авіакомпанії підтвердили вимушену зміну маршруту
фото: Kotulyák Tamás / AIRportal.hu

Угорські військові підняли літаки Gripen після оголошення тривоги НАТО рівня Alpha 

Пасажирський літак Wizz Air, який виконував рейс із британського Лондона до болгарської Софії, змінив маршрут через повідомлення про загрозу вибуху на борту. Повітряне судно приземлилося в Будапешті під супроводом угорського винищувача Gripen. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву авіакомпанії Wizz Air, оприлюднену Sky News, та повідомлення міністра оборони Угорщини Ромулуса Русіна-Сенді.

Літак Wizz Air змінив маршрут під час польоту

Інцидент стався 2 листопада. Літак виконував рейс із лондонського аеропорту Лутон до Софії. Під час польоту екіпаж отримав повідомлення про загрозу вибуху. Після цього пілоти змінили маршрут і запросили дозвіл на посадку в Міжнародному аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті.

Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту фото 1

За інформацією сервісу відстеження авіарейсів Flightradar24, повітряне судно вилетіло з Лондона о 08:33 за місцевим часом. Прибуття до Софії планувалося приблизно на 13:25. Літак Airbus A321neo змінив напрямок руху під час польоту над Боснією і Герцеговиною та попрямував до Угорщини.

Угорщина підняла винищувач Gripen

Міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді повідомив, що після отримання інформації про загрозу вибуху служба протиповітряної оборони НАТО оголосила тривогу рівня Alpha.

У відповідь угорські військові підняли в повітря винищувач Gripen. За словами міністра, бойовий літак вилетів за лічені хвилини та супроводив пасажирський борт до безпечної посадки в Будапешті.

«Винищувач Gripen угорських збройних сил піднявся в повітря за лічені хвилини та забезпечив посадку пасажирського літака в Будапешті», – написав Русін-Сенді.

Після завершення операції винищувач повернувся на авіабазу в Кечкеметі. Подальші заходи безпеки взяла на себе поліція. 

Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту фото 2
скрин: Міністерство оборони Угорщини

Що виявили під час перевірки літака

В авіакомпанії Wizz Air підтвердили вимушену зміну маршруту. Представник перевізника заявив, що літак безпечно приземлився в Будапешті відповідно до протоколів авіаційної безпеки.

Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту фото 3

Після посадки повітряне судно доправили на спеціально визначене місце стоянки. Там відповідні служби перевірили літак і пасажирів.

«Wizz Air повністю співпрацює з компетентними органами. Безпека пасажирів та екіпажу залишається нашим найвищим пріоритетом», – йдеться в заяві авіакомпанії, яку цитує Sky News.

Згодом британське видання Express & Star повідомило, що під час перевірки літака вибухонебезпечних предметів не виявили. За інформацією видання, авіакомпанія підтвердила, що повітряне судно мало невдовзі продовжити рейс.

Водночас обставини появи повідомлення про загрозу вибуху та особу, яка його передала, публічно не розкрили.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року літак Wizz Air, який виконував рейс із Кутаїсі до Варшави, екстрено приземлився в румунському аеропорту Отопені через повідомлення про загрозу вибуху на борту. Згодом правоохоронці встановили, що неправдиву інформацію передала жінка з Грузії, яка хотіла помститися зятю. Після перевірки літака, пасажирів та багажу загрози не виявили. Про це раніше повідомляв «Главком».

Читайте також:

Теги: Угорщина літак Wizz Air військові поліція винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви Путіна про ситуацію на фронті суттєво розходяться з реальними показниками
«Нагадують галюцинації». ISW розібрав заяви Путіна про успіхи армії РФ
3 жовтня, 09:05
Кордон Литви з Калінінградською областю простягається майже на 275 км
Литва посилила охорону кордону з Калінінградом через загрози з РФ
7 жовтня, 23:38
Мадяр: Доки йдеться виключно про транзит через країну, жодних перешкод не буде
Угорщина дозволить транзит українського зерна, але є умова
18 жовтня, 07:44
Під час огляду сумки пролунав вибух
У центрі Афін вибухнув пакунок із наркотиками: поранено двох поліцейських
21 жовтня, 20:33
Термінал супутникового зв’язку Starlink, який використовують українські військові
Проблеми зі Starlink. Україна отримала перші позитивні зміни
14 жовтня, 21:58
Поліція у Франції під час протестів
Франція розгортає понад 70 тис. поліцейських через загрозу нових протестів
23 жовтня, 22:59
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про найбільші добові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення
Росія за добу втратила рекордні 2500 військових – Генштаб
Вчора, 08:40
Дмитро Лубінець розповів про умови домовленостей із російською стороною щодо евакуації жителів Олешок
Лубінець пояснив, чому Україна не розкриває кількість евакуйованих з Олешок
Вчора, 15:06
Сергій каже, що йому важко звикати до метушні та великого скупчення людей, особливо коли хтось свариться
Боєць ЗСУ пробув на позиції 388 днів і місяць пішки виходив до своїх
18 жовтня, 21:15

Соціум

Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту
Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту
Біля берегів Шотландії перехоплено російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО
Біля берегів Шотландії перехоплено російське судно, що шпигувало за навчаннями НАТО
Польща розпочала спецоперацію на кордоні з РФ після попереджень розвідки про вторгнення
Польща розпочала спецоперацію на кордоні з РФ після попереджень розвідки про вторгнення
Хакери атакували супермаркети у Швеції: холодильники нагрілися до 50 градусів
Хакери атакували супермаркети у Швеції: холодильники нагрілися до 50 градусів
Зеленський поставив Трампу умову для припинення ударів по російських НПЗ
Зеленський поставив Трампу умову для припинення ударів по російських НПЗ
П'ятий за місяць удар по найбільшому нафтовому вузлу Росії: чим важливий об'єкт
П'ятий за місяць удар по найбільшому нафтовому вузлу Росії: чим важливий об'єкт

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
160K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
130K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua