Літак Wizz Air змінив маршрут через загрозу вибуху: подробиці інциденту

Угорські військові підняли літаки Gripen після оголошення тривоги НАТО рівня Alpha

Пасажирський літак Wizz Air, який виконував рейс із британського Лондона до болгарської Софії, змінив маршрут через повідомлення про загрозу вибуху на борту. Повітряне судно приземлилося в Будапешті під супроводом угорського винищувача Gripen. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву авіакомпанії Wizz Air, оприлюднену Sky News, та повідомлення міністра оборони Угорщини Ромулуса Русіна-Сенді.

Літак Wizz Air змінив маршрут під час польоту

Інцидент стався 2 листопада. Літак виконував рейс із лондонського аеропорту Лутон до Софії. Під час польоту екіпаж отримав повідомлення про загрозу вибуху. Після цього пілоти змінили маршрут і запросили дозвіл на посадку в Міжнародному аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті.

За інформацією сервісу відстеження авіарейсів Flightradar24, повітряне судно вилетіло з Лондона о 08:33 за місцевим часом. Прибуття до Софії планувалося приблизно на 13:25. Літак Airbus A321neo змінив напрямок руху під час польоту над Боснією і Герцеговиною та попрямував до Угорщини.

Угорщина підняла винищувач Gripen

Міністр оборони Угорщини Ромулус Русін-Сенді повідомив, що після отримання інформації про загрозу вибуху служба протиповітряної оборони НАТО оголосила тривогу рівня Alpha.

У відповідь угорські військові підняли в повітря винищувач Gripen. За словами міністра, бойовий літак вилетів за лічені хвилини та супроводив пасажирський борт до безпечної посадки в Будапешті.

«Винищувач Gripen угорських збройних сил піднявся в повітря за лічені хвилини та забезпечив посадку пасажирського літака в Будапешті», – написав Русін-Сенді.

Після завершення операції винищувач повернувся на авіабазу в Кечкеметі. Подальші заходи безпеки взяла на себе поліція.

скрин: Міністерство оборони Угорщини

Що виявили під час перевірки літака

В авіакомпанії Wizz Air підтвердили вимушену зміну маршруту. Представник перевізника заявив, що літак безпечно приземлився в Будапешті відповідно до протоколів авіаційної безпеки.

Після посадки повітряне судно доправили на спеціально визначене місце стоянки. Там відповідні служби перевірили літак і пасажирів.

«Wizz Air повністю співпрацює з компетентними органами. Безпека пасажирів та екіпажу залишається нашим найвищим пріоритетом», – йдеться в заяві авіакомпанії, яку цитує Sky News.

Згодом британське видання Express & Star повідомило, що під час перевірки літака вибухонебезпечних предметів не виявили. За інформацією видання, авіакомпанія підтвердила, що повітряне судно мало невдовзі продовжити рейс.

Водночас обставини появи повідомлення про загрозу вибуху та особу, яка його передала, публічно не розкрили.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року літак Wizz Air, який виконував рейс із Кутаїсі до Варшави, екстрено приземлився в румунському аеропорту Отопені через повідомлення про загрозу вибуху на борту. Згодом правоохоронці встановили, що неправдиву інформацію передала жінка з Грузії, яка хотіла помститися зятю. Після перевірки літака, пасажирів та багажу загрози не виявили. Про це раніше повідомляв «Главком».