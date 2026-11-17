17 і 18 листопада потяги між Україною та Угорщиною не курсуватимуть

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про призупинення залізничного сполучення між Угорщиною та Україною 17 і 18 листопада після російської атаки на Закарпаття. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 м від залізничного вокзалу Мукачева. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Петера Мадяра у Facebook.

За інформацією угорського прем'єра, поїзд, який прибув з Угорщини, зупинили, а угорський персонал висадили з нього.

«Нещодавно на Закарпатті російський дрон влучив за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева. Угорський персонал поїзда, що прибув з Угорщини, висадили. Сьогодні та завтра ми призупиняємо залізничне сполучення між Угорщиною та Україною», – повідомив Мадяр.

Угорський прем'єр не уточнив, які саме міжнародні рейси підпадають під обмеження та коли очікується повноцінне відновлення руху після 18 листопада.

Також наразі немає детальної інформації про можливі пошкодження залізничної інфраструктури Мукачева внаслідок атаки. Повідомлень про постраждалих у наведеній заяві немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через російські атаки «Укрзалізниця» іноді змушена планувати рух поїздів лише на добу вперед. Голова правління компанії Олександр Перцовський пояснював це постійними загрозами для залізничної інфраструктури та необхідністю оперативно змінювати маршрути.

Також «Главком» писав про зміну руху поїздів після російських атак на Дніпро та Харків. Перевізник організував альтернативні маршрути та пересадки, щоб зберегти сполучення з обома містами.

Крім того, «Главком» повідомляв про попередні затримки міжнародних поїздів з Угорщини та Словаччини. Тоді причиною обмежень стали складні погодні умови, які вплинули на залізничне сполучення.