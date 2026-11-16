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Росія атакувала Дніпро: загинула людина, кількість поранених зросла до 10 осіб

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія атакувала Дніпро: загинула людина, кількість поранених зросла до 10 осіб
фото: Дніпропетровська ОВА

Двоє постраждалих чоловіків перебувають у тяжкому стані, усіх поранених госпіталізували

Унаслідок ранкової російської атаки на Дніпро 16 листопада загинула одна людина, ще десятеро дістали поранення. Серед постраждалих двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

«До 10 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Усі госпіталізовані», – повідомив очільник ОВА.

За словами Ганжі, у тяжкому стані перебувають двоє чоловіків віком 26 та 47 років. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Унаслідок російського удару також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, російські окупаційні війська також завдали удару FPV-дроном по селу Біленьке Запорізького району. Внаслідок атаки загинув 59-річний чоловік. Під ударом опинився об'єкт цивільної інфраструктури.

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Теги: окупанти війна Дніпро

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