Голосування в Конгресі США: росіяни б'ються в істериці

Кремль традиційно сипле погрозами на рішення конгресменів

Російські чиновники та пропагандисти вибухнули істеричними заявами після того, як Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів.

Так, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що рішення Палати представників США буцімто ще більше розорить Україну. Також він посипав погрозами й пообіцяв, що Москва вживатиме заходів у відповідь на рішення конгресменів конфіскувати заморожені активи РФ на користь України.

Пєсков посипав погрозами у відповідь на рішення конгресменів конфіскувати заморожені активи РФ скриншот

Водночас заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв сказав, що не сумнівався в рішенні США надати допомогу Україні, й назвав конгресменів «штатівськими виродками».

«Ми, звичайно, переможемо, попри 61 млрд кривавих доларів, які в основному підуть у горлянку їхнього ненаситного ВПК. Сила та Правда за нами», – сказав терорист.

Медведєв назвав конгресменів «штатівськими виродками» скриншот

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що виділення США військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню поглибить світові кризові явища.

«Військова допомога київському режиму є прямим спонсоруванням терористичної діяльності, Тайваню – втручанням у внутрішні справи Китаю, Ізраїлю – прямою дорогою до ескалації безпрецедентного загострення в регіоні», – сказала Захарова.

Також глибиною думки «вразив» і колишній український нардеп і колаборант Олег Царьов, який приурочив рішення Палати представників до дня народження Гітлера.

Колаборант Олег Царьов прокоментував голосування в Конгресі США скриншот

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.