Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал

Власенко радить владі перейнятися тим фактом, що допомогу Україні схвалили менше половини республіканців

Законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів підтримала менша частина республіканців Палати представників Конгресу США. На це звернув увагу народний депутат Сергій Власенко.

«Розумію ейфорію від голосування в Палаті представників Конгресу, але нам треба бути з «холодною головою», мегапофесійними та своє робити. «За» цей законопроект проголосувала менша частина республіканців Палати», – написав нардеп у Facebook.

На його думку, треба негайно проаналізувати причини того, чому більшість республіканців проголосували «проти», виділити тих, чию думку ще можна змінити, й активно почати з ними працювати вже сьогодні.

«Зрозуміло, що це не вплине на вже прийняте рішення, але може допомогти із майбутніми рішеннями. Звичайно, що мова не про Спарц і Тейлор Грін. Мова про тих, хто вчора проголосував «проти», але кого можна переконувати», – зазначив Власенко.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.