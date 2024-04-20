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Палата представників США схвалила допомогу Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Палата представників США схвалила допомогу Україні
Майк Джонсон, спікер Палати представників США
фото з відкритих джерел

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки

Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Про це відомо з трансляції на сайті Конгресу.

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Палата представників США схвалила допомогу Україні фото 1

Ще одну поправку – від конгресвумен Кет Кеммек – про вилучення з законопроєкту всієї невійськової допомоги Україні також відхилили. Вона наполягала, аби залишилась тільки військова допомога. Поправку відхилили 275 голосами проти («за» проголосували 150).

Що в законопроекті про Україну

Загальний розмір законопроекту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 мільярда доларів. Третина цих коштів, саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

Куди витратять решту коштів:

  • 13,8 млрд доларів – на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;
  • 11,3 млрд доларів – на поточні військові операції США в Європі;
  • 26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.

Також в рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Цей кредит матиме право списати американський президент, але тільки після виборів в США, запланованих на 5 листопада 2024 року.

Крім того, законопроект зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів.

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Теги: військова допомога законопроєкт президент Україна військові кредит

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