Палата представників США схвалила допомогу Україні

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки

Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Про це відомо з трансляції на сайті Конгресу.

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Ще одну поправку – від конгресвумен Кет Кеммек – про вилучення з законопроєкту всієї невійськової допомоги Україні також відхилили. Вона наполягала, аби залишилась тільки військова допомога. Поправку відхилили 275 голосами проти («за» проголосували 150).

Що в законопроекті про Україну

Загальний розмір законопроекту щодо допомоги Україні, який ініціював спікер-республіканець Палати представників Майк Джонсон становить 60,84 мільярда доларів. Третина цих коштів, саме 23,2 млрд доларів, залишаться в США та будуть витрачені на поповнення американських запасів.

Куди витратять решту коштів:

13,8 млрд доларів – на закупівлю передових систем озброєнь, оборонної продукції та оборонних послуг для України;

11,3 млрд доларів – на поточні військові операції США в Європі;

26 млн доларів - на продовження нагляду та підзвітності за допомогою, що надається Україні.

Також в рамках цього законопроекту Україна отримає в кредит 7,85 млрд доларів прямої фінансової допомоги державному бюджету. Цей кредит матиме право списати американський президент, але тільки після виборів в США, запланованих на 5 листопада 2024 року.

Крім того, законопроект зобов'язує президента США негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Але президент має право відмовитися, якщо ця передача може нашкодити національній безпеці Штатів.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів.