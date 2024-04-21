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Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні
Чак Шумер повідомив, коли Сенат домовився голосувати
фото з відкритих джерел

Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. про це він написав у соцмережі Х.

«Сенат готовий зробити наступний крок щодо доповнення до національної безпеки. Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Зазначимо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів та підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю.

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Теги: військова допомога Сенат США США Україна війна

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