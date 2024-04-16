Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну

Путін побоявся їхати у затоплені регіони Росії, де протестують росіяни

Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прибув з робочою поїздкою у Північно-Казахстанську область. Він здійснив обліт Кизилжарського району, околиць Петропавловська та Сергіївського водохранилища – територій, які потерпають від весняної повені. Натомість росіяни, як не кликали «Путін, допоможи!», візиту диктатора у затопленому регіоні так і не дочекалися.

Як повідомляє пресслужба Акорди, аким області Гауез Нурмухамбетов доклав президенту, що хвиля паводка проходить по районах Кизилжар, Есіль, Шал акина і міста Петропавловська. Режим надзвичайної ситуації оголошено у шести районах. На сьогоднішній день підтоплено понад 2 тисячі житлових будинків, евакуйовано 10 345 громадян.

За оцінкою та відшкодуванням матеріального збитку постраждалим створена комісія. Також ведеться робота по відновленню життєзабезпечувальної інфраструктури.

Нагадаємо, Володимир Путін злякався їхати в затоплені регіони Росії, де протестують росіяни. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін «не планує поки що приїжджати в затоплений Орськ та інші райони, які постраждали від паводка».

«Путін фактично, хоч і не там фізично, але він постійно присутній у цій темі. Він упродовж усього дня постійно займається цими питаннями. Поки що зараз поїздки до регіону немає. Але зараз найгарячіший момент. Що буде через кілька днів, ми будемо дивитися разом з вами», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, в Орську відбувся мітинг – близько сотні людей зібралося біля пам'ятника Леніну на Комсомольській площі в Орську, де затоплена частина районів. Місцеві жителі записали звернення до російського диктатора, скандуючи «Путін, допоможи», а також скаржилися на виплати та дії влади.

Зокрема, жителі Орська скандували зневажливі гасла на адресу місцевої адміністрації. Люди обурюються розмірам виплат за постраждале майно, а також тим, що дамба, на яку було витрачено великі гроші з бюджету, не змогла зупинити паводок.

Згодом голова Орська Василь Козупиця таки вийшов до протестувальників. Очільник міста намагався звернутися до місцевих жителів, однак ті перебивали його і скандували «Йди геть!».

Як не кликали Путіна мешканці Орська, скандуючи «Путін, допоможи!», візиту диктатора так і не дочекалися.