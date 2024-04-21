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NYT повідомив, коли Україна може отримати перший транш озброєння від США

Наталія Порощук
glavcom.ua
NYT повідомив, коли Україна може отримати перший транш озброєння від США
Ймовірно, у транш буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерії
фото: facebookJaroNadPublic

Представники США не повідомили, яку зброю надішлють Україні в рамках пакета

Поставки американської зброї можуть знову почати надходити в Україну невдовзі, а товари зі складів Пентагону в Німеччині будуть швидко доставлені залізницею до українського кордону. Про це повідомляє New York Times.

Видання пише, що першу партію військової допомоги від США можуть доставити в Україну за кілька днів після підписання законопроєкту президентом США у разі його ухвалення Сенатом.

Представники США не повідомили, яку зброю надішлють Україні в рамках пакета, але прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав раніше, що, ймовірно, у транш буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерії.

«У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо доставити протягом кількох днів», – повідомив Райдер.

Видання зазначає, що додаткові далекобійні ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles (балістична ракета малої дальності, розроблена армією Сполучених Штатів для заміни MGM-140 ATACMS) почне надходити на склади Пентагону.

Офіційні особи заявили, що США мають обмежену кількість цієї зброї. Решта арсеналу ATACMS, за їх словами, зарезервовано для планів на випадок непередбачених обставин, якщо Сполучені Штати будуть вести війну з Росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів та підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю.

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Теги: системи ППО озброєння США Україна ЗСУ військова допомога

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