Прикордонники взяли в полон трьох окупантів та дізналися, скільки вони заробляють

До рук захисників Волинського загону росіяни потрапили під час ворожого штурму позицій в районі Новомихайлівки на Донеччині

Усі полонені виявилися контрактниками

Українські прикордонники взяли в полон трьох загарбників. До рук захисників Волинського загону росіяни потрапили під час ворожого штурму позицій в районі Новомихайлівки на Донеччині. Про це розповіли у Державній прикордонній службі.

«Виявилися вони військовослужбовцями 10-го танкового полку: стрілець та двоє рядових підрозділу військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу», – додали прикордонники.

За словами прикордонників, усі полонені виявилися контрактниками. Окупанти розповіли, що їм за бойові дії в Україні платять по 200 тисяч рублів.

Раніше полонений окупант пояснив, чому підписав контракт та поїхав убивати українців.

Крім того, полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України.

До слова, офіцер ЗСУ розповів, ким росіяни поповнюють особовий склад на фронті.

Також стало відомо, кого Росія першочергово намагається повернути з полону.

Нагадаємо, Кремль намагається використати родичів українських військовополонених для розпалювання суспільного невдоволення в Україні.

РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.