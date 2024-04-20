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Допомога Україні: Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Допомога Україні: Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт
Байден заявив, що Сенат США має схвалити законопроєкт про допомогу Україні у найкоротші терміни
фото: ЕРА

«Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл», – Байден

Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені. У цей критичний переломний момент вони об’єдналися, щоб відповісти на виклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями», – йдеться у повідомленні.

Байден наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

«Цей пакет надасть важливу підтримку Ізраїлю та Україні; надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу Газі, Судану, Гаїті та іншим регіонам, які постраждали від конфліктів і стихійних лих у всьому світі; зміцнення безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це відбувається в надзвичайно невідкладний момент, коли Ізраїль стикається з безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна піддається безперервному бомбардуванню з боку Росії», – зазначив президент США.

Байден закликав Сенат швидко схвалити законопроєкт.

«Я закликаю Сенат швидко надіслати цей пакет на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів та підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю.

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Теги: Україна законопроєкт Сенат США США військова допомога Джозеф Байден

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