Росія скинула авіабомбу на ТЕЦ у Сумах

За попередніми даними, люди не постраждали

Російська Федерація вдень 11 квітня завдала авіаційного удару КАБами по критичній інфраструктурі міста Суми. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Як розповіли у відомстві, ворог скинув авіабомбу на місцеву ТЕЦ. На місці працюють всі необхідні служби.

За попередніми даними, люди не постраждали. Наслідки удару уточнюються.

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Окрім цього зі ствольної артилерії було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні.

Сумська ТЕЦ постачає гарячу воду та опалює близько 3 млн квадратних метрів житлової площі у 958 будинках жителів міста Суми.

Нагадаємо, вночі росіяни вкотре вдались до комбінованого удару проти нашої країни. Основним напрямком була Львівська область.У тому ж числі, під час масованої атаки терористи повністю знищили Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області. Також внаслідок атаки вранці 11 квітня 2024 року було пошкоджено ТЕЦ, яка живить Харків, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

Удари по українській енергетиці необхідні Кремлю для того, щоб створити підґрунтя для майбутнього наступу. Це необхідно не лише для руйнації цивільної інфраструктури, але і для виснаження української протиповітряної оборони. Про це пише The Wall Street Journal.

Перед поточними ударами, що знищують теплову генерацію, російські війська ударили по гідроелектростанціях. На думку експертів, до початку літа ситуація з ефективністю протиповітряної оборони може стати критичною.

WSJ цитує прессекретаря Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон, яка вважає дії Росії черговою спробою зламати дух українського народу та занурити Україну в темряву.Видання вважає, що дії Росії проти України мають тепер інший характер – нову тактику і більші наслідки. Ключова відмінність – Росія цілить тепер не по розподілу, а по генерації. Ці удари точніші та концентровані.