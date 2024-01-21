Головний дипломат ЄС звинуватив Ізраїль у фінансуванні ХАМАС

Уряд Ізраїлю рішуче відкинув звинувачення Борреля

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС. Про це пише Politico.

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«ХАМАС фінансувався ізраїльським урядом у спробі послабити палестинську владу», – заявив дипломат.

Уряд Ізраїлю рішуче відкинув звинувачення Борреля, заявивши, що той помиляється.

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«Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу не намагався зміцнити ХАМАС, а завдав серйозного удару по ХАМАС у трьох масштабних військових операціях: у 2012, 2014 та 2021 роках. Після 7 жовтня військовий кабінет пана Нетаньягу наказав ізраїльській армії знищити ХАМАС», – йдеться у заяві Офіра Фалька, головного зовнішньополітичного радника прем'єр-міністра Ізраїлю.

Твердження про те, що уряд Нетаньягу дозволив фінансувати ХАМАС, раніше робили ізраїльська опозиція, а також аналітики та ЗМІ. Прем'єр-міністр Ізраїлю заперечував такі звинувачення.

У своєму виступі в п'ятницю Боррель, який відповідає за зовнішню політику ЄС, також підкреслив, що створення палестинської держави є необхідним для вирішення поточного конфлікту.

«Єдине рішення – створити дві держави, які ділитимуть землю, за яку вони вмирали 100 років», — сказав Боррель.

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Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль має намір завершити інтенсивну фазу наступу у південній частині Сектора Гази вже незабаром.

Раніше ізраїльські спецслужби заявили, що ХАМАС планував здійснити низку терактів у Європі.

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг, що війна Ізраїлю та ХАМАСу може поставити під загрозу безпеку на Близькому Сході.