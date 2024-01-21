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Головний дипломат ЄС звинуватив Ізраїль у фінансуванні ХАМАС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Головний дипломат ЄС звинуватив Ізраїль у фінансуванні ХАМАС
Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель
фото: European Parliament

Уряд Ізраїлю рішуче відкинув звинувачення Борреля

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС. Про це пише Politico.

«ХАМАС фінансувався ізраїльським урядом у спробі послабити палестинську владу», – заявив дипломат.

Уряд Ізраїлю рішуче відкинув звинувачення Борреля, заявивши, що той помиляється.

«Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу не намагався зміцнити ХАМАС, а завдав серйозного удару по ХАМАС у трьох масштабних військових операціях: у 2012, 2014 та 2021 роках. Після 7 жовтня військовий кабінет пана Нетаньягу наказав ізраїльській армії знищити ХАМАС», – йдеться у заяві Офіра Фалька, головного зовнішньополітичного радника прем'єр-міністра Ізраїлю.

Твердження про те, що уряд Нетаньягу дозволив фінансувати ХАМАС, раніше робили ізраїльська опозиція, а також аналітики та ЗМІ. Прем'єр-міністр Ізраїлю заперечував такі звинувачення.

У своєму виступі в п'ятницю Боррель, який відповідає за зовнішню політику ЄС, також підкреслив, що створення палестинської держави є необхідним для вирішення поточного конфлікту. 

«Єдине рішення – створити дві держави, які ділитимуть землю, за яку вони вмирали 100 років», — сказав Боррель. 

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль має намір завершити інтенсивну фазу наступу у південній частині Сектора Гази вже незабаром.

Раніше ізраїльські спецслужби заявили, що ХАМАС планував здійснити низку терактів у Європі.

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг, що війна Ізраїлю та ХАМАСу може поставити під загрозу безпеку на Близькому Сході.

Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу ХАМАС

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