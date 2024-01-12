Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024: Україна серед фаворитів

«Євробачення-2024» — 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Мальме, Швеції

Незважаючи на те, що представники від країн-учасниць ще невідомі, букмекери вже роблять свої прогнози

В оновленому прогнозі шанси України на перемогу високі – їй прогнозують друге місце.

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Зі свого боку Велика Британія лідирує з імовірністю на перемогу у 8 відсотків, а Швеція посідає третє місце. До п’ятірки лідерів також увійшла Італія, яка посідає четверте місце, та Ізраїль, який опустився на п’яте місце.

Прогнози від букмекерів станом на 12.01.2024 Фото: eurovisionworld

Представники та конкурсні пісні учасників Євробачення 2024 визначаться під час національних відборів. В Україні нацвідбір на Євробачення відбудеться 3 лютого.

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Нагадаємо, відбулося жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Відкриє фінал Нацвідбору – співак Yaktak із піснею Lalalа.

Також хіт української співачки визнали одним з найкращих за всю історію «Євробачення».





