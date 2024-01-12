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Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024: Україна серед фаворитів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024: Україна серед фаворитів
«Євробачення-2024» — 68-й пісенний конкурс, який має відбутися у Мальме, Швеції
фото: eurovision.tv

Незважаючи на те, що представники від країн-учасниць ще невідомі, букмекери вже роблять свої прогнози

В оновленому прогнозі шанси України на перемогу високі – їй прогнозують друге місце.

Зі свого боку Велика Британія лідирує з імовірністю на перемогу у 8 відсотків, а Швеція посідає третє місце. До п’ятірки лідерів також увійшла Італія, яка посідає четверте місце, та Ізраїль, який опустився на п’яте місце.

Прогнози від букмекерів станом на 12.01.2024
Прогнози від букмекерів станом на 12.01.2024
Фото: eurovisionworld

Представники та конкурсні пісні учасників Євробачення 2024 визначаться під час національних відборів. В Україні нацвідбір на Євробачення відбудеться 3 лютого.

Нагадаємо, відбулося жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Відкриє фінал Нацвідбору – співак Yaktak із піснею Lalalа.

Також хіт української співачки визнали одним з найкращих за всю історію «Євробачення».

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Теги: співак букмекери Україна Велика Британія жеребкування Італія Ізраїль Євробачення

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