Букмекери оновили прогнози на Євробачення 2024: Україна серед фаворитів
Незважаючи на те, що представники від країн-учасниць ще невідомі, букмекери вже роблять свої прогнози
В оновленому прогнозі шанси України на перемогу високі – їй прогнозують друге місце.
Зі свого боку Велика Британія лідирує з імовірністю на перемогу у 8 відсотків, а Швеція посідає третє місце. До п’ятірки лідерів також увійшла Італія, яка посідає четверте місце, та Ізраїль, який опустився на п’яте місце.
Представники та конкурсні пісні учасників Євробачення 2024 визначаться під час національних відборів. В Україні нацвідбір на Євробачення відбудеться 3 лютого.
Нагадаємо, відбулося жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Відкриє фінал Нацвідбору – співак Yaktak із піснею Lalalа.
Також хіт української співачки визнали одним з найкращих за всю історію «Євробачення».
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