Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, як саме загинули заручники ХАМАСу, оскільки експертиза триває

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАС на півночі Сектора Гази. Про це повідомляє Reuters.

Прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що наразі невідомо, як саме загинули заручники ХАМАСу, оскільки експертиза триває.

«Ми поінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, чи вони схвалять, громадськість», – сказав він.

Відомо, що серед загиблих троє солдатів і двоє цивільних, які були серед 240 людей, яких палестинські бойовики ХАМАС викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розглядає можливість надання імунітету лідерам ХАМАСу в Секторі Гази в обмін на завершення війни. 

Як відомо, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили послідовність військової кампанії Ізраїлю в Газі.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка пропонує збільшити гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази на тлі операції ізраїльських військових в регіоні проти бойовиків ХАМАС. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кампанія Ізраїлю з викорінення ХАМАСу зі Смуги Гази повинна перейти від широкомасштабної військової атаки до більш точної операції, що дозволить зменшити кількість жертв серед палестинського цивільного населення.

До слова, палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій в обмін на звільнення 40 заручників. 

Теги: експертиза ХАМАС заручники Ізраїль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пожежа в Ростові
Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч
1 грудня, 06:59
Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі
Вибух у Миколаєві, реакція Естонії та Литви на допуск росіян до Олімпіади: головне за ніч
9 грудня, 07:51
Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо допомоги в Газі
Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо допомоги в Газі
23 грудня, 03:40
Нетаньяху також відвідав один із тунелів ХАМАС, виявлених ізраїльськими військами
Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Гази
26 листопада, 20:34
ХАМАС хоче звыльнити росіян з полону
ХАМАС пообіцяв звільнити заручників-росіян, бо «поважає Путіна»
29 листопада, 15:57
Між країнами ведуться переговори про продовження терміну перемир'я на два дні
Ізраїль та ХАМАС можуть продовжити перемир'я
30 листопада, 02:18
Правоохоронці посилять заходи безпеки у країнах ЄС
ЄС попереджає європейців про ризик терактів на різдвяні свята
6 грудня, 06:23
У турецького дипутата зупинилось серце просто у залі парламенту
Турецький депутат із трибуни проклинав Ізраїль, і отримав серцевий напад (відео)
13 грудня, 15:28
Рятувальники розбирають завали після землетрусу в Китаї
Україну чекає нова допомога від США, Китай сколихнув потужний землетрус: головне за ніч
19 грудня, 08:31

Соціум

ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала
США «анексували» морський шельф в Арктиці. Росія істерично відреагувала
Протести в Белграді: президент Сербії зробив заяву
Протести в Белграді: президент Сербії зробив заяву
У російському Мурманську загорілося атомне судно
У російському Мурманську загорілося атомне судно
Лідери ХАМАСу можуть отримати імунітет в обмін на завершення війни – ЗМІ
Лідери ХАМАСу можуть отримати імунітет в обмін на завершення війни – ЗМІ
Протести у Сербії: президент готує термінове звернення
Протести у Сербії: президент готує термінове звернення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
61K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
35K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
25K
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
9097
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч
8948
Як святкувати Святвечір: прикмети, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
23 грудня, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
23 грудня, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 грудня, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua