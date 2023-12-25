ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників

Наразі невідомо, як саме загинули заручники ХАМАСу, оскільки експертиза триває

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) тіла п'ятьох загиблих полонених у підземних тунелях ХАМАС на півночі Сектора Гази. Про це повідомляє Reuters.

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Прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що наразі невідомо, як саме загинули заручники ХАМАСу, оскільки експертиза триває.

«Ми поінформуємо сім'ї, а потім, залежно від того, чи вони схвалять, громадськість», – сказав він.

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Відомо, що серед загиблих троє солдатів і двоє цивільних, які були серед 240 людей, яких палестинські бойовики ХАМАС викрали під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розглядає можливість надання імунітету лідерам ХАМАСу в Секторі Гази в обмін на завершення війни.

Як відомо, президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили послідовність військової кампанії Ізраїлю в Газі.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка пропонує збільшити гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази на тлі операції ізраїльських військових в регіоні проти бойовиків ХАМАС.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кампанія Ізраїлю з викорінення ХАМАСу зі Смуги Гази повинна перейти від широкомасштабної військової атаки до більш точної операції, що дозволить зменшити кількість жертв серед палестинського цивільного населення.

До слова, палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій в обмін на звільнення 40 заручників.