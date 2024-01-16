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Стало відомо, коли Ізраїль завершить інтенсивну фазу війни на півдні Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли Ізраїль завершить інтенсивну фазу війни на півдні Гази
фото: The Times of Israel

На півдні Сектора Гази ізраїльські військові зосереджені на ліквідації керівництва ХАМАСу

Ізраїль має намір завершити інтенсивну фазу наступу у південній частині Сектора Гази вже незабаром. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, передає The Times of Israel.

«На півдні Сектору Газа (інтенсивна фаза – ред.) скоро закінчиться», – заявив він, коментуючи бої в районі міста Хан-Юніс.

Він також додав, що на півдні Сектора Гази ізраїльські військові зосереджені на ліквідації керівництва ХАМАСу.

«У рамках цих дій бригада Хан-Юніса поступово розпадається як бойова сила», – уточнив чиновник.

За його словами, Ізраїлю також вдалося взяти під контроль дороги, які ведуть до міста Рафах.

Міністр вважає, що «політична нерішучість може зашкодити ходу військової операції».

«Майбутній уряд у Газі має вирости з жителів Сектору Газа, Газою управлятимуть палестинці. Закінчення військової кампанії має бути закріплене політичним актом», – каже він.

Раніше ізраїльські спецслужби заявили, що ХАМАС планував здійснити низку терактів у Європі

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визначила місцезнаходження лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара у Секторі Гази.

До слова, Армія оборони Ізраїлю раніше виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності

Теги: міністр Ізраїль армія чиновник військові ХАМАС

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