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Лідери ХАМАСу можуть отримати імунітет в обмін на завершення війни – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідери ХАМАСу можуть отримати імунітет в обмін на завершення війни – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Ізраїль розглядає можливість не вбивати лідерів ХАМАС у Газі Ях'ю Сінвара і Мухаммада Дейфа

Ізраїль розглядає можливість надання імунітету лідерам ХАМАСу в Секторі Гази в обмін на завершення війни. Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, Ізраїль розглядає можливість не вбивати лідерів ХАМАС у Газі Ях'ю Сінвара і Мухаммада Дейфа, якщо і коли випаде така можливість. Зокрема, їм можуть надати свого роду імунітет і депортувати їх до Катару або іншої країни в рамках рішення, яке забезпечить звільнення всіх заручників, утримуваних у Газі, і припинення війни проти терористичного угруповання.

Керівництво служб безпеки і політичне керівництво обговорюють такий варіант, хоча наразі конкретної пропозиції на столі немає.

Джерела видання підкреслюють, що це довгостроковий варіант, який зараз неактуальний. Водночас наголошують, що будь-який такий план не має зашкодити заявленій меті – знищенню керівництва і військового потенціалу ХАМАС.

Інше джерело зазначає, що «депортація керівництва ХАМАС за кордон не суперечить цілям війни».

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили послідовність військової кампанії Ізраїлю в Газі.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка пропонує збільшити гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази на тлі операції ізраїльських військових в регіоні проти бойовиків ХАМАС. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кампанія Ізраїлю з викорінення ХАМАСу зі Смуги Гази повинна перейти від широкомасштабної військової атаки до більш точної операції, що дозволить зменшити кількість жертв серед палестинського цивільного населення.

До слова, палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про тижневе припинення бойових дій в обмін на звільнення 40 заручників. 

Теги: Ізраїль імунітет ХАМАС звільнення Ентоні Блінкен обмін

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