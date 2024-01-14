Ізраїль заявив, що ХАМАС планував здійснити атаки в Європі

ХАМАС планував використовувати кримінальні організації в Європі для підтримки своїх атак

Ізраїльські спецслужби заявили, що ХАМАС планував здійснити низку терактів у Європі. Про це пише The Times of Israel.

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Ізраїльська розвідка «Моссад» і служба загальної безпеки «Шин-Бет» у співпраці з іноземними партнерами змогли створити «всеосяжну і глибоку» картину терористичних дій ХАМАСу.

Йдеться про планування нападів у Європі, Африці і на Близькому Сході. Мережа планувала атакувати посольство Ізраїлю в Швеції, купувати БПЛА і використовувати кримінальні організації в Європі для підтримки атак.

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Зазначається, що осередки ХАМАС у Данії, Німеччині та Нідерландах були заарештовані в грудні за підозрою в змові з метою нападу на єврейські цілі в Європі.

Поліція Данії 12 грудня заявила, що семеро осіб, підозрюваних у причетності до планування теракту, який правоохоронці зірвали в грудні, мали зв'язки з ХАМАС.

«Терористична організація ХАМАС невпинно і виснажливо працює над розширенням своїх смертоносних операцій на Європу, і, таким чином, становить загрозу внутрішній безпеці цих країн», – сказав глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визначила місцезнаходження лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара у Секторі Гази.

До слова, Армія оборони Ізраїлю раніше виявила найбільший підземний завод із виробництва зброї у Секторі Гази. Підземні майстерні використовувалися для виробництва ракет великої дальності