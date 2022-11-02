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Загроза нападу Ірану на Саудівську Аравію: США прокоментували ситуацію

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Загроза нападу Ірану на Саудівську Аравію: США прокоментували ситуацію
Напередодні розвідка королівства повідомила про наміри Ірану  
фото з відкритих джерел

Тегеран отримає відсіч, якщо зважиться напасти 

У США переконані, що є ймовірність атаки з боку Ірану у бік Саудівської Аравії. Однак Вашингтон теж готовий до відповіді. Про це пише Reuters.

США стурбовані погрозами з боку Ірану щодо Саудівської Аравії. Попередили, що вагань дадуть відповідь у разі необхідності. Про це сказав речник Білого дому.

«Ми залишаємося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією», – додав речник. Він запевнив, що Штати без вагань діятимуть на захист інтересів і партнерів у регіоні. 

Нагадаємо, напередодні газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран готується завдати удару по Саудівській Аравії. Водночас у мережі з’явилося відео підняття червоного прапора над мечеттю в іранському місті Кум, що може означати оголошення війни.

Саудівські офіційні особи заявили WSJ, що Іран вирішив почати війну, щоб відвернути увагу від масштабних внутрішніх протестів, які стали серйозною загрозою для іранського режиму. Адже протести, які уряд намагається жорстко придушити, тривають уже більше місяця і поки немає передумов для їх завершення.

Варто зазначити, що опосередкований конфлікт між Іраном і Саудівською Аравією або, як його ще називають, Холодна війна на Близькому Сході, триває з 1979 року. Цим терміном позначають конфлікт між двома країнами, викликаний їхньою боротьбою за домінування в регіоні. Політичне та економічне суперництво двох держав загострюється ще й релігійними розбіжностями. Як відомо, Іран є шиїтською ісламською республікою, тоді як Саудівська Аравія бачить себе провідною ісламською сунітською державою.

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Теги: Вашингтон військові розвідка Іран Саудівська Аравія

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