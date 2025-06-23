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Іранський «кронпринц» у вигнанні закликав до повалення режиму Хаменеї

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Іранський «кронпринц» у вигнанні закликав до повалення режиму Хаменеї
Пехлеві: До моїх співвітчизників: Це наш момент. Я з вами.
Фото: EPA/UPG

Іранський «кронпринц» у вигнанні Реза Пехлеві закликав до повалення Хаменеї та запропонував себе тимчасовим лідером

Син останнього шаха Ірану, який перебуває у вигнанні, Реза Пехлеві, сьогодні публічно запропонував себе як тимчасового лідера для управління країною в період її переходу від диктатури. Звертаючись до міжнародної спільноти, він закликав допомогти йому повалити теократичний режим аятоли Алі Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

На пресконференції в Парижі Пехлеві, якого прихильники називають «кронпринцем Ірану», заявив про створення нової «безпечної платформи» для дисидентів та внутрішніх опонентів режиму. Метою цієї платформи є координація зусиль для повалення диктатури та виведення країни на шлях «вільного та демократичного» майбутнього.

«Ми – гордий, давній та стійкий народ», – наголосив Пехлеві. «До моїх співвітчизників: Це наш момент. Я з вами. Давайте разом побудуємо цей новий Іран».

Він підкреслив свою готовність служити своєму народові: «Я тут сьогодні, щоб підкоритися своїм співвітчизникам і вести їх цим шляхом миру».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив «стратегічну помилку» наказавши завдати ударів територією Ірану. Про це заявив глава іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, повідомляє «Главком» з посиланням на Tasnim.

Галібаф заявив, що лідер США своїми діями підтримав «злочинну банду сіоністського режиму», маючи на увазі ізраїльську армію. «Божевільний американський президент, офіційно і безпосередньо вступивши у війну проти Ірану, довів до кінця свою стратегічну помилку», – каже він.

У ніч на 22 червня американський лідер Дональд Трамп повідомив, що військово-повітряні сили США атакували три ядерні об'єкти Ірану. Головною метою став Фордо – завод зі збагачення урану.

Нагадаємо, США застосували спеціальну тактику для удару по Ірану. Вашингтон відправив групу бомбардувальників із включеними радіолокаційними відповідачами в протилежному від Близького Сходу напрямку, тоді як група літаків з вимкненими транспондерами, що перевозила протибункерні бомби, летіла до Ірану.

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Теги: Іран війна Ізраїль США

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