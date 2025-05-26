Спецпосланця Віткоффа атакував лебідь: кумедне фото від Трампа

Трамп розмістив фото Стіва Віткоффа, якого вкусив лебідь

Американський президент Дональд Трамп опублікував фотографію свого спецпосланця Стіва Віткоффа, якого під час гри в гольф вкусив лебідь. Як пише «Главком», кумедний знімок президент розмістив у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту: мого друга покусали в Бедмінстері», – підписав Трамп фото.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф отримав укус у пах від лебедя на території маєтку Дональда Трампа в Нью-Джерсі.

На знімку видно, як лебідь щипає Віткоффа, а той намагається звільнитися, схопивши птаха за шию.

Як пишуть американські журналісти, Віткофф вже понад два десятиліття грає в гольф із Трампом. Наприклад, 15 вересня 2024 року, у розпал передвиборчої кампанії республіканця, Віткофф грав у гольф із Трампом. Цього дня охорона помітила озброєну людину серед кущів, що було сприйнято як другу спробу замаху на життя майбутнього президента.

Раніше стало відомо, що син спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа Зак є співзасновником криптокомпанії World Liberty Financial родини Дональда Трампа.

Менш ніж за п’ять місяців потому син Віткоффа, співзасновник криптовалютного стартапу World Liberty Financial, виступив на конференції в Дубаї й оголосив, що компанія уклала угоду з компанією шейха про купівлю криптовалюти на суму $2 млрд.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився обговорювати мирний план, який розробив спеціальний посланець президент США Стів Віткофф разом із представниками України та США. Через це наступну зустріч Віткоффа з Путіним скасували.