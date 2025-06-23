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Глава парламенту Ірану розповів, яку стратегічну помилку зробив «божевільний» Трамп

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Глава парламенту Ірану розповів, яку стратегічну помилку зробив «божевільний» Трамп
Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Трамп вступив у війну проти Ірану
фото: tasnimnews.com

Спікер іранського парламенту розкритикував позицію США після останніх ударів по ядерних обʼєктах

Президент США Дональд Трамп зробив «стратегічну помилку» наказавши завдати ударів територією Ірану. Про це заявив глава іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф, повідомляє «Главком» з посиланням на Tasnim.

Галібаф заявив, що лідер США своїми діями підтримав «злочинну банду сіоністського режиму», маючи на увазі ізраїльську армію. «Божевільний американський президент, офіційно і безпосередньо вступивши у війну проти Ірану, довів до кінця свою стратегічну помилку», – каже він.

У ніч на 22 червня американський лідер Дональд Трамп повідомив, що військово-повітряні сили США атакували три ядерні об'єкти Ірану. Головною метою став Фордо – завод зі збагачення урану. Його зал із центрифугами прикритий стометровою скелею та шаром залізобетону, що робило його практично невразливим для бомбардувань.

Вразити об'єкт могли лише американські протибункерні бомби. За даними, що публікуються ЗМІ, американська армія використовувала при скиданні на Фордо такі снаряди. Попри заяву американської сторони, що об'єкт було знищено, в Ірані повідомили лише про його часткові пошкодження.

Нагадаємо, США застосували спеціальну тактику для удару по Ірану. Вашингтон відправив групу бомбардувальників із включеними радіолокаційними відповідачами в протилежному від Близького Сходу напрямку, тоді як група літаків з вимкненими транспондерами, що перевозила протибункерні бомби, летіла до Ірану.

До слова, сьогодні до Москви з візитом прибув глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відправив міністра закордонних справ до Москви, щоб попросити російського диктатора Володимира Путіна про суттєвішу підтримку з боку Росії після останніх ударів США.

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Теги: армія Дональд Трамп завод президент Вашингтон

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