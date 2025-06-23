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Тегеран продовжуватиме ядерну програму, попри американські удари – МЗС Ірану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Тегеран продовжуватиме ядерну програму, попри американські удари – МЗС Ірану
Іран є учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
колаж: news.israelinfo.co.il

Дипломат заявив, що Тегеран продовжить збагачувати уран «у мирних цілях»

Іран не має наміру відмовлятися від збагачення урану в мирних цілях, продовжуючи дотримуватися своїх зобов'язань у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Інші ж держави не мають права обмежувати Тегеран у цьому питанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника глави МЗС Ірану Маджід Тахт-Раванчі, якого цитує Tasnim.

«Ми сумлінний учасник Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, на цій підставі ми здійснюємо збагачення урану в мирних цілях, на благо нашої країни. Ніхто не може нам говорити, що ми повинні робити, поки ми дотримуємося наших зобов'язань у рамках договору», – сказав Тахт-Раванчі в ефірі німецького телеканалу ARD.

Говорячи про завдані Ірану збитки після удару США, зазначається, що більшість центрифуг та підземних каскадних залів на об'єкті Фордо залишилися неушкодженими. Остаточну оцінку збитків буде проведено лише після того, як іранські фахівці особисто прибудуть на об'єкт.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

Раніше іранські чиновники заявили, що Тегеран залишає за собою право вдатися до власних варіантів реагування на атаки США. Головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані попередив, що навіть, якщо удари США та Ізраїлю знищать ядерні об'єкти «гру не буде завершено».

Як повідомлялося, після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція повністю зупинити іранську ядерну програму. 

До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані.

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Теги: США Іран Дональд Трамп президент радник

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