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«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
Євген Пригожин останніми місяцями активно критикував військове керівництво Росії
фото з відкритих джерел

Пригожин прокоментував вихід окупантів із Херсона

Власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», підтримав рішення командування російських окупаційних військ залишити Херсон.

На його думку, це рішення свідчить про «готовність командування брати на себе відповідальність за життя солдатів».

«Виведення військ з мінімальними втратами – досягнення Суровікіна, яке не робить честі російській зброї, але підкреслює особисті якості полководця, який вчинив як чоловік, який не боїться відповідальності. Важливо не агонізувати, не битися в параної, а зробити висновки та роботу над помилками. А після цього зрозуміти, хто має рацію, хто винен і в чому суть», – заявив Пригожин.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон

Євген Пригожин останніми місяцями почав активно критикувати військове керівництво Росії на тлі масових провалів армії РФ в Україні.

Приватна військова компанія «Вагнер» оголосила про створення Центрів «підготовки та управління народним ополченням» у Курській і Бєлгородській областях. 

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Теги: ПВК Вагнера війна окупанти росія Херсонщина

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