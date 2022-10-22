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Італія офіційно отримала нового прем’єр-міністра

Надія Карбунар
glavcom.ua
Італія офіційно отримала нового прем’єр-міністра
Уряд Італії уперше очолила жінка
фото з відкритих джерел

Уперше в історії країни уряд очолила жінка

Лідерка партії «Брати Італії» 45-річна Джорджа Мелоні у суботу, 22 жовтня, офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою-прем’єром в історії країни. Про це повідомляє ANSA.

Також сьогодні склали присягу і нові 24 урядовці, з яких шестеро – жінки.

Зазначається, що Мелоні вже у підлітковому році була активісткою. Пізніше в уряді Сільвіо Берлусконі у 2008-2011 роках 31-річна Мелоні стала наймолодшим міністром в Італії, обійнявши посаду міністра з питань молоді.

У 2012 році вона заснувала партію «Брати Італії». На минулих парламентських виборах у 2018 році її політична сила набрала 4%, а вже у вересні 2022 року – 26%.

За даними агентства, в уряді Мелоні посаду глави МЗС й віцепрем’єра посяде Антоніо Таяні, який раніше був президентом Європарламенту. Міноборони Італії очолюватиме Гідо Кросетто, співзасновник партії «Брати Італії».

Також раніше Джорджа Мелоні заявила, що її новий уряд буде пронатівським.

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни»

Як відомо, партія Берлусконі «Вперед, Італіє» входить до парламентської коаліції, яка сформувала уряд. Лідерка коаліції Джорджія Мелоні намагається дистанціюватися від Росії, називаючи вторгнення в Україну «неприйнятним великомасштабним актом війни путінської Росії» та виступає за військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.

До слова, нещодавно Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.

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Теги: Італія міністр Міноборони партії президент

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