Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Я побачив думку Путіна». Зеленський відповів на звинувачення Берлусконі щодо війни

Надія Клочко
glavcom.ua
«Я побачив думку Путіна». Зеленський відповів на звинувачення Берлусконі щодо війни
Сільвіо Берлусконі раніше заявив, що у війні між РФ та Україною винен Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський про Берлусконі: «Мені здається, що небагато людей пам'ятають його, йому майже 90 років, я бажаю йому здоров'я»

Президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який нещодавно звинуватив його у війні РФ проти України і заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна «тиснуть» усередині Росії. Про це український президент сказав у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Зеленський зауважив, що Берлусконі повторює висловлювання та наративи Путіна.

«Я не бачив його власну думку, розумієте? Або думку суспільства, яке підтримує його позицію. Я побачив думку Путіна, йому просто дали певні слова, я думаю, що це не його особиста думка. Якби це були його слова, я б злякався», – сказав він.

Український президент зазначив, що італійці показали ставлення до позиції Берлусконі, віддавши його партії лише 8% голосів на виборах.

«Тут не потрібна моя реакція, достатньо реакції італійців, підтримка невелика. Він використав моє прізвище, бо без згадки про мене та Україну, отримав би напевно ще менше відсотків. Мені здається, що небагато людей пам'ятають його, йому майже 90 років, я бажаю йому здоров'я», – резюмував глава держави.

Як відомо, раніше італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, де колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі сказав своїм однопартійцям, що Зеленський хотів «влаштувати атаки» на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, і це, на його думку, стало причиною початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Щодо Путіна він підкреслив, що диктатор «виступав проти будь-якої ініціативи, чинив опір і зазнавав сильного тиску з усієї Росії», що й спонукало його «вигадати» повномасштабне вторгнення в Україну.

Додамо, що після висловлювань Берлусконі нова прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд буде проєвропейським та пронатівським. Вона наголосила, що будь-яка партія, яка не погоджується з її лінією зовнішньої політики, не повинна входити до складу уряду.

Нагадаємо, що лідерка партії «Брати Італії» 45-річна Джорджа Мелоні у суботу, 22 жовтня, офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою-прем’єром в історії країни.

Додамо, що колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни»

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.

Читайте також: Неофашисти та друзі Путіна. Хто тріумфує на виборах в Італії і чого чекати Україні
Теги: війна Італія Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експрем’єр Італії Сільвіо Берлусконі
Берлусконі отримав по шапці від ЄС. Є за що
21 жовтня, 11:44
Берлусконі розповів про «примирення» з Путіним, але потім публічно все спростував
Горілка та «милі листи». Берлусконі розповів, як мирився з Путіним
19 жовтня, 08:24
Берлусконі заявив, що у нападі Росії на Україну винен Зеленський
Італійський друг Путіна Берлусконі звинуватив Зеленського у війні
20 жовтня, 08:04

Політика

«Я побачив думку Путіна». Зеленський відповів на звинувачення Берлусконі щодо війни
«Я побачив думку Путіна». Зеленський відповів на звинувачення Берлусконі щодо війни
Співпраця між Китаєм та США: несподівані заяви лідерів країн
Співпраця між Китаєм та США: несподівані заяви лідерів країн
Меседж Зеленському від Путіна: Кремль прокоментував заяву президента Гвінеї-Бісау
Меседж Зеленському від Путіна: Кремль прокоментував заяву президента Гвінеї-Бісау
Головний рабин Росії повстав проти Кремля
Головний рабин Росії повстав проти Кремля
Уряд Німеччини ухвалив план легалізації марихуани
Уряд Німеччини ухвалив план легалізації марихуани
Росія знову ініціювала обговорення своєї брехні про Україну у Радбезі ООН
Росія знову ініціювала обговорення своєї брехні про Україну у Радбезі ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
22K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
18K
Бунт у «Слузі народу». Депутат Яцик пояснила, що її не влаштовує
12K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
9403
Президент Гвінеї-Бісау передав Зеленському послання від Путіна
7722
Рашисти обстріляли одну з громад на Київщині. Спалахнула пожежа

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту