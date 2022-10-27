«Я побачив думку Путіна». Зеленський відповів на звинувачення Берлусконі щодо війни

Сільвіо Берлусконі раніше заявив, що у війні між РФ та Україною винен Зеленський

Зеленський про Берлусконі: «Мені здається, що небагато людей пам'ятають його, йому майже 90 років, я бажаю йому здоров'я»

Президент Володимир Зеленський прокоментував висловлювання колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, який нещодавно звинуватив його у війні РФ проти України і заявив, що на російського диктатора Володимира Путіна «тиснуть» усередині Росії. Про це український президент сказав у інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

Зеленський зауважив, що Берлусконі повторює висловлювання та наративи Путіна.

«Я не бачив його власну думку, розумієте? Або думку суспільства, яке підтримує його позицію. Я побачив думку Путіна, йому просто дали певні слова, я думаю, що це не його особиста думка. Якби це були його слова, я б злякався», – сказав він.

Український президент зазначив, що італійці показали ставлення до позиції Берлусконі, віддавши його партії лише 8% голосів на виборах.

«Тут не потрібна моя реакція, достатньо реакції італійців, підтримка невелика. Він використав моє прізвище, бо без згадки про мене та Україну, отримав би напевно ще менше відсотків. Мені здається, що небагато людей пам'ятають його, йому майже 90 років, я бажаю йому здоров'я», – резюмував глава держави.

Як відомо, раніше італійські ЗМІ опублікували аудіозапис, де колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі сказав своїм однопартійцям, що Зеленський хотів «влаштувати атаки» на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, і це, на його думку, стало причиною початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

Щодо Путіна він підкреслив, що диктатор «виступав проти будь-якої ініціативи, чинив опір і зазнавав сильного тиску з усієї Росії», що й спонукало його «вигадати» повномасштабне вторгнення в Україну.

Додамо, що після висловлювань Берлусконі нова прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що її уряд буде проєвропейським та пронатівським. Вона наголосила, що будь-яка партія, яка не погоджується з її лінією зовнішньої політики, не повинна входити до складу уряду.

Нагадаємо, що лідерка партії «Брати Італії» 45-річна Джорджа Мелоні у суботу, 22 жовтня, офіційно склала присягу глави італійського уряду, ставши першою жінкою-прем’єром в історії країни.

Додамо, що колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни».

Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.