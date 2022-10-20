Італійський друг Путіна Берлусконі звинуватив Зеленського у війні

Берлусконі заявив, що у нападі Росії на Україну винен Зеленський

Приятель Путіна вважає, що Росія вторглася в Україну, бо Зеленський нібито зруйнував Мінські угоди і напав на Донбас

Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії «Вперед, Італіє», що президент України Володимир Зеленський підштовхнув президента Росії Володимира Путіна до «нескінченної війни». Про це повідомляє LaStampa із посиланням на оприлюднений аудіозапис коментарів колишнього президента.

На аудіозаписі можна почути, як 86-річний Берлусконі каже, що Путін не хотів йти війною, але його до цього підштовхнули атаки України на підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі.

За словами Берлусконі, після свого обрання Зеленський посилив атаки на сепаратистські республіки, тож Путін втрутився, щоб замінити київську владу урядом, «сформованим українською меншістю – чесними, розумними людьми».

«Він увійшов в Україну і стикнувся з ситуацією, яку не міг передбачити – спротивом українців, які почали отримувати гроші та зброю із Заходу вже на третій день. Тож замість двотижневої операції війна перетворилась на більш ніж 200-річну боротьбу», – сказав Берлусконі.

Італійський політик згадав про підписані у 2014 році Мінські угоди, які, на його думку, Україна «відкинула» і «почала атакувати кордони двох республік».

«Потім приходить Зеленський і потроює атаки проти двох республік», – додає Берлусконі, повторюючи свою попередню тезу про те, що Путіна до вторгнення підштовхнули.

Ймовірно, це друга частина запису з тієї самої зустрічі Берлусконі з законодавцями, на якій він розповідав про свої дружні стосунки з Путіним, які вони закріпили доброю порцією алкоголю. У першому аудіо, опублікованому у вівторок, Берлусконі розповідав, що Путін надіслав йому горілку та листа на день народження.

Як відомо, партія Берлусконі «Вперед, Італіє» входить до парламентської коаліції, яка сформувала уряд. Лідерка коаліції Джорджія Мелоні намагається дистанціюватися від Росії, називаючи вторгнення в Україну «неприйнятним великомасштабним актом війни путінської Росії» та виступає за військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі після початку повномасштабного російського вторгнення двічі дзвонив Володимирові Путіну. Однак із боку диктатора відповіді не було.

До слова, нещодавно Італія надала Україні новий пакет військової допомоги.