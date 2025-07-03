Італійський міністр оборони спрогнозував коли Росія може напасти на НАТО

Міністр оборони Італії: Росія може становити військову загрозу НАТО вже через декілька років

Росія може становити військову загрозу території НАТО вже протягом п'яти років. Таку заяву зробив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, звертаючись до законодавців щодо результатів нещодавнього саміту НАТО. На цьому саміті Північноатлантичний альянс погодився збільшити витрати на оборону та безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Союзники поділяли стурбованість щодо зростаючої загрози з боку Росії. Немає жодних ознак перенаправлення російського виробництва на цивільні цілі, навіть у разі припинення вогню», – наголосив Крозетто.

Він також зазначив, що внутрішня підтримка Росії війни в Україні, очевидно, залишається незмінною. Незважаючи на значні втрати – понад мільйон солдатів, включно з 200 тис за перші шість місяців цього року – Росії вдалося мобілізувати ще 300 тис осіб за той самий період «без жодного порушення внутрішнього консенсусу».

Посилаючись на цілі НАТО щодо збільшення витрат на оборону та безпеку у відсотках від ВВП, Крозетто заявив, що Італія вже передбачила деякі положення у бюджеті. Він підтвердив, що ресурси не перенаправлятимуться з охорони здоров'я чи пенсій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів із Україною, заявивши, що Москва уникає реального діалогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За словами Рютте, Росія не демонструє готовності до змістовних перемовин, а очільник її делегації Володимир Мединський замість конструктивного діалогу читає «лекції з історії».

«Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення», – наголосив генеральний секретар.