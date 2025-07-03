Генсек НАТО розкритикував підхід РФ до мирних переговорів із Україною

Рютте зазначає, що РФ не готова до змістовних перемовин, а очільник її делегації Мединський замість конструктивного діалогу читає «лекції з історії»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів із Україною, заявивши, що Москва уникає реального діалогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За словами Рютте, Росія не демонструє готовності до змістовних перемовин, а очільник її делегації Володимир Мединський замість конструктивного діалогу читає «лекції з історії».

«Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення», – наголосив генеральний секретар.

Він підкреслив, що українці прагнуть якнайшвидшого припинення вогню і миру, тому Захід має посилити тиск на Росію. Для цього, на думку Рютте, необхідно використовувати санкції та інші важелі впливу.

Водночас Рютте подякував президенту США Дональду Трампу за те, що той ініціював діалог із Володимиром Путіним і стимулював європейських союзників активніше фінансувати оборонний сектор у межах НАТО.

«Трамп був єдиним, хто міг це зробити. Завдяки йому розмова з росіянами почалася. Тепер головне продовжити її так, щоб вона мала реальний результат», – зазначив він.

Раніше ми писали, що Росія має перейти до тристоронніх переговорів, спрямованих на завершення війни, та припинити затягування процесу, використовуючи обстріли території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на слова спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

Представник адміністрації США критично відгукнувся про останні заяви прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова щодо переговорного процесу, назвавши їх «спотворенням реальності в стилі Орвелла», маючи на увазі британського письменника Джорджа Орвелла (1903–1950), відомого своїми творами про маніпуляції правдою.

Нагадаємо, під час саміту НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, висловивши йому прихильність та охарактеризувавши як «дуже приємну» людину. Водночас він зайняв жорсткішу позицію щодо Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Володимир Путін дійсно повинен закінчити цю війну. Люди гинуть на такому рівні, якого люди не бачили вже давно», – сказав Трамп.