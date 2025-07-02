Рютте висміяв Лаврова, який напророкував «крах» НАТО

Рютте про Лаврова: Нічого корисного з його рота так і не вилетіло

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв нещодавні заяви голови МЗС Росії Сергія Лаврова щодо нібито «краху» Північноатлантичного альянсу. Про це Рютте розповів в ефірі Fox News, інформує «Главком».

Декілька днів тому Лавров коментував заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який висловив припущення, що сучасна гонка озброєнь зрештою призведе до розпаду режиму Путіна. Голова МЗС РФ сказав: «Напевно, він передбачає, раз він такий провісник, що катастрофічне, за моїми оцінками, збільшення бюджету країн НАТО теж призведе до краху цієї організації».

У відповідь на це Рютте, перш за все, відзначив досягнення домовленості про збільшення оборонних бюджетів країн-членів НАТО.

«Лавров – він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло», – сказав генсек.

Також генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа. «У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони», – зауважив він.