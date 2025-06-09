Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»

Слідчий комітет РФ стверджує, що снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков у квітні 2022 року перебували в Маріуполі

За словами росіян, військові начебто розстріляли трьох цивільних

Російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Як зазначає відомство, снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків. Військовослужбовців росіяни «визнали винними» за двома статтями Кримінального кодексу РФ:

жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів та методів, заборонених міжнародним договором РФ;

вбивство двох і більше людей, скоєне організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полонених українських військових, які у різні роки служили у бригаді «Азов».

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони пояснило, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати. Перед цим командир 1 корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко обурився відсутності бійців бригади в обміні, заявивши, що «це схоже на знущання». Він не вірить, що єдина причина відсутності «азовців» у більшості обмінів – це небажання росіян віддавати їх. Тож Прокопенко запропонував змінити тактику й, зокрема, обмінювати військових бригади на когось, «хто важить для них (росіян – «Главком») більше, ніж омський контрактник».

Як повідомлялося, новим командиром 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» призначили Богдана Грішенков (Пугач). Грішенков має майже 10-річний досвід служби в «Азові» та пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.

До слова, воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку.