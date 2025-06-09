Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»
Слідчий комітет РФ стверджує, що снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков у квітні 2022 року перебували в Маріуполі
скріншот з відео

За словами росіян, військові начебто розстріляли трьох цивільних

Російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Слідчий комітет РФ.

Як зазначає відомство, снайпер Руслан Орлов і санітар Артем Новіков, у квітні 2022 року перебували в Маріуполі, де нібито розстріляли трьох цивільних чоловіків. Військовослужбовців росіяни «визнали винними» за двома статтями Кримінального кодексу РФ:

  • жорстоке поводження з цивільним населенням, застосування у збройному конфлікті засобів та методів, заборонених міжнародним договором РФ;
  • вбивство двох і більше людей, скоєне організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті.

Раніше Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полонених українських військових, які у різні роки служили у бригаді «Азов».

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони пояснило, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати. Перед цим командир 1 корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко обурився відсутності бійців бригади в обміні, заявивши, що «це схоже на знущання». Він не вірить, що єдина причина відсутності «азовців» у більшості обмінів – це небажання росіян віддавати їх. Тож Прокопенко запропонував змінити тактику й, зокрема, обмінювати військових бригади на когось, «хто важить для них (росіян – «Главком») більше, ніж омський контрактник».

Як повідомлялося, новим командиром 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» призначили Богдана Грішенков (Пугач). Грішенков має майже 10-річний досвід служби в «Азові» та пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону.

До слова, воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» взяли у полон 20 росіян на Торецькому напрямку.

Читайте також:

Теги: Азов росія полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ковтуненко брав участь у змаганнях, які організовувала Білгородська федерація футболу
Сили оборони знищили російського футболіста-окупанта
Вчора, 15:55
У Києві досі вирує пожежа
Росія атакує Україну «шахедами» та ракетами: у багатьох містах лунають вибухи
6 червня, 05:01
У Брянську у Росії пролунали сильні вибухи
У Брянську пролунали вибухи у районі аеродрому
6 червня, 00:41
Путін поспілкувався із Папою Римським
Італійські ЗМІ розповіли про сигнал Путіна Папі Римському
5 червня, 12:52
Як люди Трампа реагували на українську «Павутину». Огляд американських ЗМІ
Як люди Трампа реагували на українську «Павутину». Огляд американських ЗМІ
5 червня, 09:01
Стармер: моя мета – «принести єдність цілей усьому Сполученому Королівству» та «мобілізувати націю для спільної справи»
Британія готується до війни з Росією: названо понад 60 заходів підготовки
3 червня, 11:25
Наслідки атаки на аеродром в Іркутській області
«Чорний день для російської авіації». Ворожі пабліки шоковані масованою атакою на військові аеродроми
1 червня, 17:36
За словами глави російського МЗС, так званий меморандум містить пропозиції для «надійного подолання першопричин кризи»
Лавров назвав дату і місце наступних мирних переговорів
28 травня, 19:20
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
26 травня, 19:07

Політика

Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол
Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
Насмілився критикувати Трампа: телеканал у США звільнив журналіста
Польське МЗС пояснило, що означатиме для України президентство Навроцького
Польське МЗС пояснило, що означатиме для України президентство Навроцького
«Їхав крізь шквал ракет і дронів». Глава МЗС Литви розповів про свій шлях до України
«Їхав крізь шквал ракет і дронів». Глава МЗС Литви розповів про свій шлях до України
Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»
Росія засудила до понад 20 років колонії двох «азовців»
Орбан раптово назвав Росію «занадто слабкою»: деталі
Орбан раптово назвав Росію «занадто слабкою»: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
240K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 червня 2025
60K
Прем'єра в Театрі Франка. На велику сцену вперше вийшов нащадок легендарної династії акторів
51K
Максимум тиждень? Ексміністр оборони Великої Британії оцінив готовність Європи протистояти Росії
29K
Порожні пляжі і готелі: експерти пояснили, чому курорти Туреччини «помирають»
24K
Верховний суд може переглянути результати виборів у Польщі

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua