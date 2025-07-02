Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
Рютте сказав, що Європа має намір посилити підтримку України
фото: скриншот з відео

У Білому домі заявили про призупинення США частини військової допомоги Україні

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує «Главком».

«У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони», – зауважив Рютте.

Генсек НАТО додав, що Європа має намір посилити підтримку України. На тлі новин про скорочення військової допомоги Києву з боку Вашингтона це те, на чому потрібно зосередити зусилля.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Читайте також:

Теги: США військова допомога Україна Марк Рютте війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин (зліва направо) під час зустрічі в Європарламенті. Брюссель, 5 червня 2025 року
Російська опозиція: чи можливий з ними справжній діалог?
9 червня, 15:15
Трамп тисне на керівництво Ірану, закликаючи погодитися на припинення війни
Трамп сподівається, що удари змусять Іран повернутися до переговорів – CNN
22 червня, 04:26
США скоротять фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні – Reuters
США скоротять фінансування розслідувань воєнних злочинів в Україні – Reuters
27 червня, 07:56
CBAM – це інструмент, який передбачає обкладання вуглецевим митом імпортної продукції в ЄС, якщо вона вироблена з викидами CO₂, не оподаткованими за стандартами Євросоюзу
CBAM знищить конкурентоздатність української продукції в ЄС – Біоенергетична асоціація
17 червня, 13:40
Дрони, які використали для спецоперації «Павутина»
В операції «Павутина» СБУ застосовувала спеціальні дрони власної розробки: деталі
11 червня, 12:37
Ворожим агентом виявився 44-річний киянин
Агент елітного підрозділу російського ГРУ коригував ракетні удари по Київщині
17 червня, 12:20
Катар завдасть удару у відповідь по Ірану
Катар завдасть удару у відповідь по Ірану
23 червня, 20:40
Унаслідок обстрілів по Смілі пошкоджено коледж, три багатоповерхівки, травмовано шість людей
Окупанти атакували Україну 477 дронами і 60 ракетами: скільки вдалося збити
29 червня, 09:19
Внаслідок атаки дронів виникло багато руйнувань
Харківщину атакувала «герань»: відео наслідків
Сьогодні, 06:37

Політика

Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
Маск похвалив Трампа за його «миротворчість»
Маск похвалив Трампа за його «миротворчість»
Скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до Росії: дані CNN
Скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до Росії: дані CNN
Азербайджан почав закривати російськомовні школи – ЗМІ
Азербайджан почав закривати російськомовні школи – ЗМІ
Сполучені Штати зупинили постачання зброї в Україну на кілька місяців – NYT
Сполучені Штати зупинили постачання зброї в Україну на кілька місяців – NYT
Rheinmetall відкрив у Німеччині завод за €200 млн для виробництва компонентів американських винищувачів
Rheinmetall відкрив у Німеччині завод за €200 млн для виробництва компонентів американських винищувачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
169K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
65K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
34K
Путін провів телефонну розмову з Макроном: перші подробиці
8597
Путін розмістить «Орєшнік» поближче до Києва. Лукашенко повідомив деталі

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua