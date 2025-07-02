Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні

У Білому домі заявили про призупинення США частини військової допомоги Україні

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що на тлі зупинки постачання критично важливої зброї Україні від США, Київ не зможе обійтися без всієї можливої підтримки, яку може надати Європа. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, інформує «Главком».

«У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони», – зауважив Рютте.

Генсек НАТО додав, що Європа має намір посилити підтримку України. На тлі новин про скорочення військової допомоги Києву з боку Вашингтона це те, на чому потрібно зосередити зусилля.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.