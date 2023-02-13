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Танки для України: голова МЗС Фінляндії налаштований оптимістично 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Танки для України: голова МЗС Фінляндії налаштований оптимістично 
фото з відкритих джерел

Пекка Хаавісто запевнив, що його країна «так чи інакше буде частиною цієї ініціативи»

Фінляндія не лише готує для України новий пакет військової допомоги, а й не виключає поставки танків для ЗСУ. Саме так можна трактувати заяву, яку сьогодні, 13 лютого, зробив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто під час спільної пресконференції з його німецькою колегою Анналеною Бербок.

«Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо постачання Leopard, це питання активно обговорюватиметься фінською владою. Ми так чи інакше будемо частиною цієї ініціативи, тому ми постійно підтримуємо діалог із Німеччиною, Польщею та іншими країнами», — заявив пан Хаавісто.

Таке формулювання оптимістичніше за те, яке сьогодні використала прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Вона також говорила про те, що остаточне рішення ще не прийняте, проте більш концентрувалася на темі спільної закупівлі озброєння для України в рамках ЄС, що буде сприяти «зміцненню Європейської оборонної промисловості і, відповідно, зміцненню оборони Фінляндії».

Як повідомлялося, Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні. Рішення ухвалив президент країни 19 січня на основі пропозиції уряду. Заміна того, що Фінляндія передає Україні, буде коштувати понад 400 млн євро. Орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початком повномасштабної війни, разом з цим пакетом складає 590 млн євро.

«Пакет озброєння, який ми відправляємо зараз – найбільший з усіх, які вже були. Фінляндія надає важке озброєння та боєприпаси», – наголосив тоді міністр оборони Мікко Савола.

Теги: танки Фінляндія допомога ЗСУ

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