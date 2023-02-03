Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України
фото ілюстративне

Кількість танків представник уряду не назвав

Уряд Німеччини підтвердив, що схвалив ліцензію на експорт до України основних бойових танків Leopard 1. Про це розповів представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає Spiegel.

Кількість танків представник уряду не назвав, проте ЗМІ повідомляють, що Німеччина дала добро на продаж Україні 88 танків Leopard 1 із запасів промисловості.

А за даними Spiegel, у Німеччині є 29 «добре відремонтованих» танків Leopard 1.

Раніше експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard.

Також повідомлялося, що Німеччина збирається викупити у Катару 15 установок Gepard для України.

Нагадаємо, українські військові починають навчання щодо користування зенітно-ракетним комплексом Patriot у Німеччині.  Німецький уряд на підставі консультацій із США хоче надати Україні повну систему Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків. Система включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці.

До відома, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країні  необхідно швидко замовити нові танки Leopard після того, як вона зобов’язалася відправити 14 власних танків в Україну.

Теги: Німеччина війна Україна танки

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зазвичай з установки Gepard стріляють лише в економному режимі
Німеччина збирається викупити у Катару 15 установок Gepard для України
Сьогодні, 10:26
Німеччини обговорює покупку восьми протиракетних систем IRIS-T
Німеччина планує створити багатошаровий протиракетний щит
Вчора, 07:47
У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ на системах Patriot
У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ на системах Patriot
Сьогодні, 02:57

Події в Україні

Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України
Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України
Шмигаль привів президентку Єврокомісії на пошту (фото)
Шмигаль привів президентку Єврокомісії на пошту (фото)
Захисники збили російський літак Су-25
Захисники збили російський літак Су-25
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям
Розвідка пояснила активізацію боїв на сході
Розвідка пояснила активізацію боїв на сході
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
19K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
16K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
8110
Кулеба розповів про дві прикрі несподіванки Лаврова під час африканського турне

Новини

Скандал із громадянством Лієва. Журналістам довелося вибачатися за брехливі дані
Сьогодні, 13:25
Розбірки у «Слузі народу». Депутатів скликають на секретне засідання фракції
Сьогодні, 13:06
Проти ексдиректорки Довженко-Центру відкрито кримінальну справу
Сьогодні, 12:34
Справа Насірова: правоохоронці завершили слідство
Сьогодні, 10:51
У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту