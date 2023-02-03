Німеччина офіційно підтвердила постачання танків Leopard 1 до України

Кількість танків представник уряду не назвав

Уряд Німеччини підтвердив, що схвалив ліцензію на експорт до України основних бойових танків Leopard 1. Про це розповів представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає Spiegel.

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Кількість танків представник уряду не назвав, проте ЗМІ повідомляють, що Німеччина дала добро на продаж Україні 88 танків Leopard 1 із запасів промисловості.

А за даними Spiegel, у Німеччині є 29 «добре відремонтованих» танків Leopard 1.

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Раніше експерт пояснив, чому німці дають Україні найновіші моделі танків Leopard.

Також повідомлялося, що Німеччина збирається викупити у Катару 15 установок Gepard для України.

Нагадаємо, українські військові починають навчання щодо користування зенітно-ракетним комплексом Patriot у Німеччині. Німецький уряд на підставі консультацій із США хоче надати Україні повну систему Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків. Система включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці.

До відома, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країні необхідно швидко замовити нові танки Leopard після того, як вона зобов’язалася відправити 14 власних танків в Україну.