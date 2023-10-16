Ізраїль евакуює населення 28 сіл поблизу кордону з Ліваном

Ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном

Реалізація плану була схвалена міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом

Ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном. Про це повідомляє CNN.

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«Реалізація плану була схвалена міністром оборони Йоавом Галлантом», – ідеться у спільній заяві міністерства оборони Ізраїлю та Армії оборони Ізраїлю.

Як зазначається, Північне командування раніше поінформувало голів місцевих органів влади про ухвалене рішення.

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«План буде здійснюватися головами місцевих муніципалітетів, Міністерством внутрішніх справ і Національним управлінням з надзвичайних ситуацій (NEMA) Міністерства оборони», – йдеться в повідомленні.

До плану з евакуації включено 28 населених пунктів.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю в ночі, 16 жовтня, завдала ударів по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані.

До слова, у ніч на 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час війни. Також очікується початок наземної операції на території анклаву.