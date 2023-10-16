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Ізраїль евакуює населення 28 сіл поблизу кордону з Ліваном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ізраїль евакуює населення 28 сіл поблизу кордону з Ліваном
Ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном
фото з відкритих джерел

Реалізація плану була схвалена міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом

Ізраїльський уряд віддав наказ про евакуацію 28 сіл на півночі країни в радіусі двох кілометрів від кордону з Ліваном. Про це повідомляє CNN.

«Реалізація плану була схвалена міністром оборони Йоавом Галлантом», – ідеться у спільній заяві міністерства оборони Ізраїлю та Армії оборони Ізраїлю.

Як зазначається, Північне командування раніше поінформувало голів місцевих органів влади про ухвалене рішення.

«План буде здійснюватися головами місцевих муніципалітетів, Міністерством внутрішніх справ і Національним управлінням з надзвичайних ситуацій (NEMA) Міністерства оборони», – йдеться в повідомленні.

До плану з евакуації включено 28 населених пунктів.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю в ночі, 16 жовтня, завдала ударів по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані.

До слова, у ніч на 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час війни. Також очікується початок наземної операції на території анклаву.

Теги: Ізраїль Міноборони евакуація Ліван

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