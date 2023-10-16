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Ізраїль вдарив по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль вдарив по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані
фото з відкритих джерел

Атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території

Армія оборони Ізраїлюв ночі, 16 жовтня, завдала ударів по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані. Про це повідомляє в Telegram армія Ізраїлю.

ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на стрілянину, яка велася в неділю, 15 жовтня, у напрямку ізраїльської території. Усього було випущено шість протитанкових керованих ракет ізраїльським містом і військовими позиціями на кордоні з Ліваном, внаслідок чого загинув щонайменше один мирний житель.

Зазначається, що ще дев'ять ракет було випущено північним містом Нагарія і прилеглих міст, не завдавши жодної шкоди.

Нагадаємо, Джо Байден, відповідаючи в неділю на запитання телекомпанії CBS про можливу окупацію Ізраїлем Гази, сказав, що вона була б великою помилкою. При цьому Байден вважає, що ХАМАС, що базується в Газі, повинен бути знищений.

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. 

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль цього тижня.

Теги: міністр Ізраїль Міноборони армія війна Telegram ХАМАС

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