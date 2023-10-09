Війна в Ізраїлі: Радбез ООН не зміг ухвалити спільну заяву

Не всі члени Радбезу засуджують напад ХАМАСу

Сьогодні, 9 жовтня Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй провела екстрене засідання щодо війни в Ізраїлі, але не всі члени Радбезу засудили напади ХАМАСу. Тож спільну заяву так і не ухвалили. Про це повідомило видання The Times of Israel.

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Засідання Радбезу ООН було закритим. Після нього не було вжито жодних дій, не ухвалили обов'язкової резолюції наприкінці засідання. Американський дипломат Роберт Вуд сказав журналістам після закритого засідання, що так сталося, бо не всі країни-члени засудили напади ХАМАСу. Він не уточнив, які утрималися.

«Ви, ймовірно, могли б вгадати одну з них без моїх слів», – додав дипломат. Імовірно, ідеться про Росію, відносини якої із Заходом різко погіршилися після її вторгнення в Україну. Дипломати заявили, що Рада Безпеки не розглядала жодної спільної заяви, а члени на чолі з Росією сподівалися на ширший фокус, ніж засудження ХАМАСу.

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Як повідомляє Центр національного спротиву, частина бойовиків ПВК «Вагнер», які вибули з Білорусі в напрямку країн Африки, були залучені в підготовці та передачі бойового досвіду бойовикам ХАМАС.

До слова, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об’єктах.

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