Ізраїль врятував низку заручників

Терористів, які утримували людей, ліквідували

Терористи угруповання ХАМАС взяли в заручники десятки ізраїльських військових і цивільних. Частину з них вдалося звільнити. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

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Було врятовано заручників в їдальні кібуцу Беері. Визволити вдалося щонайменше 48 осіб, які були в полоні протягом годин.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, терористів, які утримували людей, вдалося знешкодити.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

ХАМАС продовжує атакувати Ізраїль. Терористи стверджують, що запустили близько 150 ракет по півдню та сходу Ізраїлю. Щонайменше 9 людей дістали поранень у містах Тель-Авів, Рішон-ле-Ціон, Бат-Ям та Явне після ракетного обстрілу.