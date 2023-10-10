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Українське МЗС назвало кількість громадян, які застрягли в Секторі Газа

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Українське МЗС назвало кількість громадян, які застрягли в Секторі Газа
В МЗС України підтвердили інформацію про двох загиблих українок в Ізраїлі
фото: forbes.ua

За три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень

Українські дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох наших громадян, але 150 не можуть виїхати з Сектору Газа. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що загалом за три доби оперативний штаб МЗС, який був створений для допомоги українцям в Ізраїлі, опрацював понад 700 звернень наших громадян. За словами Ніколенка, за минулу добу наші дипломати розшукали сімох українців на півдні Ізраїлю, які до цього часу вважалися зниклими. Зараз вони перебувають в безпеці.

Наше посольство також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі. До того ж дипломати зараз займаються українським хлопчиком, який був врятований в зоні бойових дій. Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка і готується його повернення в Україну до родичів.

«Що стосується українців загиблих чи постраждалих. Ми мамо підтверджену інформацію про двох українок. Ситуація більше не змінилася. Ми маємо інформацію про можливу загибель ще трьох українців: двоє на території Ізраїлю, один на території Сектора Газу. Але ця інформація наразі не підтверджена», – сказав спікер.

Ніколенко також розповів про українців, які звернулися до оперативного штабу у зв'язку з неможливістю залишити Ізраїль через скасування авіарейсів. За його словами, йдеться про близько 300 громадян на території Ізраїлю. А також 150 українців в Секторі Газа, які заявили про своє бажання виїхати з анклаву.

У МЗС також розповіли, як українці можуть покинути територію Ізраїлю. Перший шлях - це аеропорт Бен-Гуріона. Попри скасування авіарейсів деякі компанії продовжують літати з Ізраїля. Тому громадянам радять перевіряти можливість залишити країну комерційними авіалініями. Така можливість зберігається.

Паралельно оперативний штаб та інші причетні відомства України опрацьовують інші альтернативні шляхи допомоги нашим громадянам залишити країну. Всі опції зараз пропрацьовуються. Як тільки будуть відповідні рішення - громадян будуть повідомляти.

Ніколенко зазначив, що дипломати вже зафіксували контакти українців, які звернулися до посольства. Щойно буде інформація, то вони отримають відповідні інструкції. При цьому, за його словами, трохи складнішою є ситуація в Секторі Газа. Там тривають активні бойові дії. Тому будь-який процес вивезення громадян може відбуватися за умови відповідної безпеки, якої там наразі немає.

Нагадаємо, в Ізраїлі, станом на вечір 9 жовтня загинули понад 900 людей, включно з іноземними громадянами. За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, щонайменше 2616 людей отримали поранення. За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, щонайменше 687 палестинців загинули і 3800 отримали поранення. Ще 17 палестинців, у тому числі четверо дітей, були вбиті і 295 поранені ізраїльськими силами на Західному березі річки Йордан.

Теги: Ізраїль

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