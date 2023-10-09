Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч

Армія оборони Ізраїлю у ніч на 9 жовтня продовжила завдавати удари по Сектору Гази

Терористи ХАМАС двічі обстріляли місто Ашкелон на півдні Ізраїлю. США направляють авіаносну групу до Східного Середземномор’я. Рада Безпеки ООН не ухвалила жодних рішень на екстреному засіданні. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 7 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Обстріл міста Ашкелон

Терористи ХАМАС двічі обстріляли місто Ашкелон на півдні Ізраїлю. Одна з ракет влучила в житлову триповерхову будівлю. Через удар постраждала 8-річна дитина.

До цього ХАМАС заявив, що завдав серйозного удару 100 ракетами по місту Ашкелон.

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США направляють авіаносну групу до берегів Ізраїлю

Штати переводять одну зі своїх авіаносних груп до Східного Середземномор’я через загострення конфлікту між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

«Я дав вказівку перевести авіаносну ударну групу на чолі із флагманом авіаносцем «Gerald R. Ford» до Східного Середземномор’я», – заявив Остін.

До ударної авіаносної групи входять шість бойових суден. Також зроблено кроки щодо посилення ескадрилій винищувачів ВПС США F-35, F-15, F-16 та A-10 у регіоні.

Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль

Представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати атаку ХАМАСу на Ізраїль та дали дозвіл для нападу під час зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

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Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

Деталі операції уточнювали під час кількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема ХАМАС та «Хезболла».

Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами. Ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним.

Рада Безпеки ООН не ухвалила жодних рішень на екстреному засіданні

За підсумками екстреного засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Близькому Сході, не було ухвалено жодних рішень.

«Я не хочу вдаватися в те, що дійсно обговорювалося на засіданні, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС», – заявив після засідання заступник посла Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд.

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За словами Вуда, ситуація все ще нестабільна і дуже небезпечна.

Він додав, що офіційні особи докладають усіх зусиль для того, щоб не допустити поширення конфлікту в регіоні.

Ізраїль завдав масованих авіаударів по базах бойовиків у Секторі Гази

Авіація армії оборони Ізраїлю у ніч на 9 жовтня продовжила завдавати удари по Сектору Гази, щоб «знищити можливості терористичної групи ХАМАС».

Серед цілей, уражених останніми годинами:

кілька командних пунктів;

будівля, де проживають бойовики ХАМАС;

командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС;

об’єкт, який терористична група використовує для розвідки.

Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram повідомив про ліквідацію одного з командирів бойовиків Ріфата Абу-Хілаля, він же «Абу аль-Абад».