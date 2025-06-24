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Трамп відреагував на порушення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Трамп відреагував на порушення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем
Президент США закликав Ізраїль утриматися від авіаударів по Ірану
скріншот з відео

Президент США заявив, що він «незадоволений» обома країнами

Президент США Дональд Трамп звернувся до Ізраїлю з закликом не здійснювати бомбардування Ірану, застерігаючи, що це стане серйозним порушенням режиму припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережу Трампа Truth Social та Reuters

«Ізраїль. Не скидайте ці бомби. Якщо ви це зробите, це буде серйозним порушенням. Поверніть своїх пілотів додому, негайно!» – написав він у своєму дописі.

Допис Дональда Трампа із закликом до Ізраїлю не скидати бомби на Іран
Допис Дональда Трампа із закликом до Ізраїлю не скидати бомби на Іран
скріншот: Truth Social

Раніше Трамп заявив, що і Ізраїль, і Іран порушили режим припинення вогню, який він оголосив кількома годинами раніше. Під час пресконференції перед від’їздом на саміт НАТО Трамп зазначив, що Ізраїль «відразу ж почав розвантажувати» бомби після досягнення домовленості. Він також заявив, що ядерний потенціал Ірану «знищено».

Зі свого боку, Ізраїль звинуватив Іран у порушенні режиму припинення вогню та наказав військовим «рішуче відповісти». Водночас Іран заперечує ці звинувачення.

Нагадаємо, Трамп анонсував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За словами політика, на нього погодилися обидві країни.

Як відомо, 23 червня іранська армія в рамках спецоперації випустила шість ракет у бік Катару та ще одну – територією Іраку, де знаходяться військові бази Сполучених Штатів Америки. За даними Press TV, три ракети вразили американську авіабазу на території Катару.

Раніше прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані домігся від Ірану згоди на пропозицію Сполучених Штатів щодо перемир'я.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що між Ізраїлем та Іраном досягнуто остаточної домовленості про повне припинення вогню. Водночас Тегеран вважає, що конфлікт з Ізраїлем та його союзниками може затягтися на два роки.

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Теги: Ізраїль Іран Дональд Трамп

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